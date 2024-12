Eleições autárquicas dão maioria ao PAICV em Cabo Verde

Os resultados provisórios às 2h00 desta segunda-feira em Lisboa, quando faltavam apurar 17 das 1.079 mesas de voto, davam ao PAICV 15 câmaras e sete ao MpD. Em 2020, o MpD venceu em 14 e o PAICV em oito.

Nas declarações ao longo da noite de apuramento eleitoral, o MpD reconheceu a derrota, enquanto o PAICV celebrou a reviravolta no panorama da política municipal.



O principal partido da oposição ao governo manteve as oito câmaras onde já governava: Praia, capital e maior município, Ribeira Grande Santiago, Santa Cruz, São Domingos e Tarrafal (todas na ilha de Santiago), ilha da Boa Vista e ainda São Filipe e Mosteiros (ilha do Fogo).

Àquelas autarquias, o PAICV juntou mais seis: conquistou ao MpD o segundo maior município do país, Santa Catarina (ilha de Santiago), assim como a ilha do Maio, a ilha Brava, Ribeira Brava (ilha de São Nicolau), Santa Catarina do Fogo (na ilha com o mesmo nome), Porto Novo (ilha de Santo Antão) e, com diferença de um voto, São Lourenço dos Órgãos (ilha de Santiago).

No mapa autárquico do MpD, o partido manteve a ilha de São Vicente, terceiro maior município do país, mas novamente em minoria, tal como no último mandato.

O partido do governo venceu em Paul e Ribeira Grande (ilha de Santo Antão), na ilha do Sal, em Tarrafal da ilha de São Nicolau e em dois municípios da ilha de Santiago: São Miguel e São Salvador do Mundo.

No que respeita à composição dos executivos municipais, outras duas forças além dos dois principais partidos do arquipélago conseguiram eleger vereadores.

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), terceira força parlamentar, elegeu dois vereadores em São Vicente e o Movimento Independente de Tarrafal de São Nicolau terá um vereador no município.

A UCID consegue também entrar nas assembleias municipais de São Vicente (cinco membros), Sal (dois), Ribeira Grande e Paul (um eleito em cada).

O movimento Santa Catarina Sempre e Acima de Tudo terá um representante na assembleia daquela autarquia da ilha de Santiago, enquanto o Movimento Independente de Tarrafal de São Nicolau terá três eleitos na respetiva assembleia.

A abstenção geral deverá subir em relação às últimas autárquicas, de 41,6% para cerca de 50%.