Eleições em Angola arrancam debaixo de denúncias

O ato eleitoral é histórico e marca o fim de 38 anos de José Eduardo dos Santos na presidência.



Mais de nove milhões de eleitores vão poder escolher entre seis forças políticas que concorrem a estas eleições: MPLA, UNITA, FNLA, CASA CE, Aliança Patriótica Nacional e o Partido de Renovação Social.



Duzentos observadores internacionais vão acompanhar o ato eleitoral. Também a observar as eleições, vai estar a Plataforma Jiku, liderada por Luaty Beirão.



Esta Organização Não Governamental (ONG) diz que tem recebido informações de irregularidades e ameaça com um pedido de impugnação das eleições, se os problemas não forem resolvidos, como conta o enviado especial da Antena 1 em Luanda, António Jorge.



As urnas para as eleições gerais angolanas estão abertas desde as 7h00.