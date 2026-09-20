Eleições em dois Estados alemães pesam sobre destino de chanceler abalado

A popularidade do chanceler alemão tem vindo a resvalar e não vai atualmente além dos dez por cento. Friedrich Merz debate-se atualmente com dificuldades para fazer aprovar reformas económicas em conjunto com os parceiros social-democratas da coligação.

A perder na capital, o chanceler alemão sofrerá um importante revés. Sobretudo de perder para o Die Linke, que o descreve como o “chanceler da austeridade”.



c/ agências

Perto de quatro milhões de eleitores alemães são este domingo chamados a votar em duas eleições regionais, nos Estados de Berlim e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. A prevista progressão da Afd, de extrema-direita, mas também da esquerda dita radical, pode fragilizar ainda mais Friedrich Merz.Num claro sinal do peso político deste processo,, quando o partido ficou à beira de uma maioria absoluta na Saxónia-Anhalt.Em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, nas margens do Báltico, o partido conservador limita-se, em larga medida, a assistir ao braço-de-ferro entre o SPD, da popular governadora regional Manuela Schwesig, e a AfD.. Ambos rondam os 20 por cento das intenções de voto, seguidos pela AfD, com 18 por cento.Também a Alemanha se tem debatido com os impactos da escalada dos preços dos combustíveis, potenciada pela guerra movida por norte-americanos e israelitas contra o Irão - ao início da tarde de sábado, o preço médio do diesel atingia os 2,42 euros por litro.. E acenou com aa partir de 1 de janeiro do próximo ano.O anúncio do chanceler foi prontamente capitalizado pelo candidato da extrema-direita em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Durante um comício, no sábado, em Schwerin, a capital estadual, Leif-Erik Holm apontou baterias ao que descrever como “piada de mau gosto” e tentativa de “influenciar as pessoas à última hora”.