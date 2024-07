Eleições em França. Jovens apreensivos com os resultados de domingo

Rita Soares





Num parque junto à Cidade Universitária, em Paris, a enviada especial da Antena1 cruzou-se com um grupo atento ao atual xadrez político e aos argumentos da extrema-direita. Na primeira volta, foi o Rassemblement National que ficou à frente, com 33 por cento dos votos. São muitos os jovens que contestam as ideias de Jordan Bardella e de Marine Le Pen.Num parque junto à Cidade Universitária, em Paris, a enviada especial da Antena1 cruzou-se com um grupo atento ao atual xadrez político e aos argumentos da extrema-direita. As candidaturas finais à segunda volta das legislativas têm de ser apresentadas até às 18h00 (17h00 em Portugal Continental).





Na primeira volta foram eleitos apenas 76 deputados. Falta decidir quem vai ocupar os outros 501 lugares da Assembleia Nacional Francesa. Na primeira volta foram eleitos apenas 76 deputados. Falta decidir quem vai ocupar os outros 501 lugares da Assembleia Nacional Francesa.