Eleições em Israel: Lista Conjunta admite entendimento para fazer cair Netanyahu



Nestas eleições legislativas, a Lista Conjunta e o Ra’am estiveram em risco de não participar, depois de a Comissão Central de Eleições ter excluído os partidos sob a alegação de violarem as leis que proíbem formações ou candidatos de negarem a existência de Israel como Estado judeu e democrático ou de apoiarem a luta armada contra o país, uma decisão que acabou revertida pelo Supremo Tribunal. No entanto, a desistência forçada de Sami Abu Shehadeh, líder do Balad (partido que integra a Lista Conjunta) foi algo inédito, que a deputada Aida Suleiman considera um exemplo da influência da extrema direita nos organismos de poder israelitas.





A Lista Conjunta congrega socialistas, comunistas, árabes e palestinianos, as sondagens apontam para a conquista de 7 a 8 lugares no Knesset.