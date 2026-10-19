Mundo
Eleições em Israel: Lista Conjunta admite entendimento para fazer cair Netanyahu
A coligação Lista Conjunta, que agrega os partidos árabes e judaico-árabes - Hadash, Ta'al e Balad, admite um entendimento para permitir a formação de um governo que signifique a saída do actual primeiro ministro Benjamin Netanyahu.
Aida Touma Suleiman, actual deputada no Knesset pelo Hadash, considera que um cenário de coligação é irrealista uma vez que nem o Yashar, nem Gadi Eisenkot defendem o fim da política de ocupação dos territórios palestinianos. No entanto, a deputada da esquerda no parlamento israelita considera importante derrubar a extrema-direita e lembra que o partido, agora em coligação, já foi uma força de desbloqueio no passado quando permitiu a Itzhak Rabin governar. Rabin acabaria por assinar os acordos de Oslo com o líder palestiniano Yasser Arafat em 1993.
Nestas eleições legislativas, a Lista Conjunta e o Ra’am estiveram em risco de não participar, depois de a Comissão Central de Eleições ter excluído os partidos sob a alegação de violarem as leis que proíbem formações ou candidatos de negarem a existência de Israel como Estado judeu e democrático ou de apoiarem a luta armada contra o país, uma decisão que acabou revertida pelo Supremo Tribunal. No entanto, a desistência forçada de Sami Abu Shehadeh, líder do Balad (partido que integra a Lista Conjunta) foi algo inédito, que a deputada Aida Suleiman considera um exemplo da influência da extrema direita nos organismos de poder israelitas.
Nestas eleições legislativas, a Lista Conjunta e o Ra’am estiveram em risco de não participar, depois de a Comissão Central de Eleições ter excluído os partidos sob a alegação de violarem as leis que proíbem formações ou candidatos de negarem a existência de Israel como Estado judeu e democrático ou de apoiarem a luta armada contra o país, uma decisão que acabou revertida pelo Supremo Tribunal. No entanto, a desistência forçada de Sami Abu Shehadeh, líder do Balad (partido que integra a Lista Conjunta) foi algo inédito, que a deputada Aida Suleiman considera um exemplo da influência da extrema direita nos organismos de poder israelitas.
A Lista Conjunta congrega socialistas, comunistas, árabes e palestinianos, as sondagens apontam para a conquista de 7 a 8 lugares no Knesset.
Tópicos