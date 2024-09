Eleições Estaduais Alemanha. Vitória da extrema-direita na Turíngia e CDU vence na Saxónia

O AfD, Alternativa para a Alemanha, foi o mais votado na região da Turíngia e perdeu na Saxónia para a CDU, mas por escassas décimas.



Mesmo que seja o partido mais votado, são reduzidas as probabilidades da extrema-direita chegar ao poder.



Já o partido do chanceler Olaf Scholz, o SPD, sofreu uma derrota humilhante, extensível aos partidos da coligação do governo.



Nas reações, o governador do estado da Saxónia diz que está pronto para assumir o resultado com responsabilidade, enquanto o líder da Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita, considera que os resultados das eleições estaduais na Turíngia e na Saxónia são um sinal claro de mandato para governar.