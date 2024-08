Eleições EUA. Candidato democrata à vice-presidência aceita debate com rival republicano

"A campanha Harris para Presidente aceitou o convite da [cadeia de televisão] CBS para um debate entre os candidatos a vice-presidente a 01 de outubro. O governador Walz está ansioso por debater com JD Vance, se ele aparecer", confirmou um membro da campanha da vice-Presidente e candidata democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris.

A CBS publicou nas redes sociais os convites endereçados aos dois candidatos, oferecendo quatro datas possíveis entre setembro e outubro. Walz respondeu: "Até 01 de outubro, JD".

Vance, o candidato republicano à vice-presidência, ao lado de Donald Trump, recusou-se até agora a comentar o convite da emissora.

Trump e Harris concordaram em participar num debate a realizar pelo canal ABC News a 10 de setembro.

Trata-se do segundo debate presidencial do ano entre os dois principais partidos, depois de o primeiro frente a frente entre Trump e o Presidente e então candidato democrata, Joe Biden, realizado no final de junho.

A fraca prestação de Biden acabou por fazer com que se retirasse da corrida eleitoral.

Harris, que se tornou entretanto a candidata democrata, anunciou na semana passada o governador do Minnesota, Tim Walz, como companheiro na corrida à Casa Branca.

As eleições presidenciais norte-americanas realizam-se a 05 de novembro.