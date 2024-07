Eleições históricas no Reino Unido. Trabalhistas destronam conservadores com vitória esmagadora

Com os últimos votos ainda por apurar, o Partido Trabalhista conseguiu eleger mais de 410 assentos parlamentares, bem acima dos 326 necessários para conseguir uma maioria.Nas primeiras reações no Royal Festival Hall, Keir Starmer congratulou os resultados iniciais alcançados pelos trabalhistas e a mudança no Reino Unido com a derrota dos conservadores.

"Conseguimos!", celebrou Keir Starmer. "A mudança começa agora".

, disse o eleito primeiro-ministro, depois de garantir a vitória nas legislativas britânicas, num discurso proferido em Londres para os militantes trabalhistas, transmitido pela televisão., assinalou ainda., disse.Nas palavras do líder trabalhista,Reconhecendo que a vitória esmagadora do partido acarreta uma "grande responsabilidade", Starmer sublinhou que "as vitórias eleitorais não caem do céu, são conquistadas com esforço e com muita luta”.

"Não vos prometo que vai ser fácil. Mas mesmo quando as coisas se tornarem difíceis - e vão ser - lembrem-se desta noite", salientou, reforçando a promessa de uma “era de renovação nacional”.

Este triunfo coloca Keir Starmer enquanto líder do partido mais votado no caminho para ser indigitado primeiro-ministro, depois dos resultados finais. O até agora líder da oposição será o segundo chefe de governo do rei Carlos III, mas o primeiro a ir a eleições gerais.

Derrota histórica dos conservadores

O Partido Conservador, de Rishi Sunak, teve o pior resultado da história, com a eleição de pouco mais de 110 deputados. O ainda primeiro-ministro britânico assumiu a derrota depois de conhecidas as primeiras projeções e pediu desculpa pela perda de muitos deputados., disse Sunak, num discurso proferido depois de confirmada a reeleição pelo círculo de Richmond and Northallerton, em Yorkshire, no norte de Inglaterra.

"Hoje, o poder vai mudar de mãos de forma pacífica e ordeira, com boa vontade de todas as partes. Isso é algo que nos deve dar a todos confiança na estabilidade e no futuro do nosso país", saudou.

Sunak admitiu "o veredicto sóbrio" dado pelos eleitores e que,declarou ainda.Os ministros Grant Sharps (Defesa), Alex Chalk (Justiça), Gillian Keegan (Educação) e Johnny Mercer (Veteranos), e o secretário de Estado Justin Tomlinson (Energia) protagonizaram o chamado “momento Portillo” ao serem vítimas da “avalanche trabalhista” - expressão usada no Reino Unido para descrever a derrota inesperada em 1997 do então ministro da Defesa, Michael Portillo, para um candidato trabalhista desconhecido, tornando-se num símbolo da vitória esmagadora de Tony Blair.De acordo com projeções, o Partido Trabalhista ganha as eleições legislativas britânicas com uma larga maioria absoluta, eleger mais de 400 dos 650 deputados, enquanto o Partido Conservador cai para pouco mais de uma centena de parlamentares. O partido dos Liberais Democratas será o terceiro com maior representação parlamentar, ultrapassando o Partido Nacional Escocês (SNP). As projeções preveem que o Partido Reformista (Reform UK), antigo Partido do Brexit, vai eleger dez deputados.Os resultados finais deverão ser confirmados durante o dia e um novo primeiro-ministro será indigitado pelo rei Carlos III e encarregado de formar governo.