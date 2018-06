Eleições mexicanas: Obrador aproxima-se da presidência

RTP29 Jun, 2018, 18:14 / atualizado em 29 Jun, 2018, 18:16 | Mundo

Neste domingo, dia 1 de julho, o México terá um novo presidente. E as probabilidades são para que este seja Andrés Manuel López Obrador, um candidato que já concorre pela terceira vez à presidência do país.



O líder do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), um partido de esquerda, enfrenta três candidatos.



O principal opositor de Obrador, segundo as sondagens, é Ricardo Anaya. Este coligou o Partido de Ação Nacional (PAN), de direita, com o Partido da Revolução Democrática (PRD), de esquerda.



Restam José Antonio Meade, que concorre pelo atual partido no Governo - o Partido Revolucionário Institucional (PRI) – e Jaime Rodríguez Calderón, que concorre como independente.

Candidato quer combater corrupção

A revista Jacobin apresenta várias razões para o descrédito dos restantes candidatos e, por consequência, para a popularidade de Obrador.



O anterior Governo, presidido por Enrique Peña Nieto (PRI), foi marcado pela corrupção. Os níveis de pobreza do país, que rondam os 50 por cento, não se alteraram desde a sua eleição, em 2012. Para além disso, o narcotráfico causou muitos milhares de mortes, atingindo um pico histórico no ano passado.



Entretanto, o PAN, que governou entre 2000 e 2012, acabou por aprovar a maior parte das reformas propostas pela presidência de Peña Nieto.



É neste contexto que o jornal The New York Times noticia uma juventude mexicana “profundamente desiludida com o poder político, que procura, com urgência, um líder moral que traga mudanças reais”.



A campanha de Andrés Obrador foca-se no combate à corrupção. Aliás, o candidato já prometeu que não viverá em Los Pinos, o luxuoso palácio presidencial, caso vença as eleições. O candidato planeia transformá-lo num jardim público.



Declarou ainda que pretende cortar o ordenado presidencial para metade do seu valor atual.



Obrador, também conhecido por AMLO, quase venceu as eleições em 2006, perdendo por menos de um por cento. Já em 2012, o candidato perdeu por uma percentagem maior, de seis por cento.