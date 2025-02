Eleições na Alemanha. AfD utiliza "linguagem do bairro" para chegar à população

Foi neste Estado, mais precisamente na cidade de Erfurt, que o enviado especial da Antena 1, João Gomes Dias, registou as preocupações de um imigrante angolano, que está em terras germânicas há mais de 30 anos.







José Paca, presidente do concelho de estrangeiros em Erfut, diz que a Alemanha vive numa situação de uma sociedade traumatizada e quem fala o que a população quer ouvir, ganha a sua confiança.O país vai a votos no próximo domingo, com as sondagens a apontarem a CDU como a força política vencedora, seguida da AfD.O partido de extrema-direita conseguiu, pela primeira vez na Alemanha do pós-Guerra, ser o mais votado nas eleições estaduais do ano passado, na Turíngia.