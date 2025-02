Alemanha. Afinal os imigrantes não aumentam a criminalidade

O comunicado do Ifo garante:

O investigador Jean-Victor Alipour sublinha que "os resultados confirmam inquéritos internacionais segundo os quais a imigração e o asilo não têm uma influência sistemática na criminalidade do país de acolhimento".





uma das bandeiras do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), o segundo com mais intenções de voto nas sondagens.



De acordo com o não existe relação entre a percentagem de pessoas nascidas no estrangeiro envolvidas em crimes particularmente graves, como homicídio e violação. O tema da imigração tem marcado a campanha para as eleições gerais alemãs, que se realizam no próximo domingo. A alegada correlação entre a percentagem de estrangeiros e a criminalidade é, o segundo com mais intenções de voto nas sondagens.De acordo com o estudo





Os investigadores do Ifo referem que os estrangeiros vivem geralmente em áreas densamente povoadas, onde a taxa de criminalidade é mais elevada, mesmo entre a população nativa.





De acordo com outro investigador, Joop Adema, "se estes fatores forem tidos em conta, a proporção de estrangeiros e a taxa de criminalidade não têm qualquer correlação". "A suposição de que os estrangeiros ou requerentes de asilo são mais propensos ao crime do que a população nativa comparável não é sustentável".



O Instituto defende ainda que a prevenção da criminalidade entre estrangeiros pode melhorar se houver melhor integração no mercado de trabalho.