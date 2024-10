Eleições na Geórgia. Kremlin "rejeita firmemente" acusações de interferência russa

, disse o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, e, resposta à presidente da Geórgia, que disse que o país foi “vítima de uma operação especial russa”.Segundo a comissão eleitoral da Geórgia, o partido “Sonho Georgiano”, próximo de Moscovo, alcançou no sábado um quarto mandato, ao conquistar 89 lugares no Parlamento, com 54 por cento dos votos. Quatro partidos da oposição pró-ocidental ficaram com um total de 61 lugares.O resultado representa um duro golpe para a oposição pró-europeia, que considera que a vitória do partido no poder vai aproximar o país de Moscovo, afastando a adesão à UE, um objetivo tão importante para grande parte da população, consagrado na Constituição."No futuro, encorajamos os líderes políticos da Geórgia a respeitar o Estado de direito, a revogar a legislação que prejudica as liberdades fundamentais e a resolver as lacunas no processo eleitoral", disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, num comunicado divulgado no domingo à noite.Blinken salienta que os observadores notaram "um ambiente pré-eleitoral marcado pela utilização indevida de recursos públicos por parte do partido no poder, a compra de votos e a intimidação dos eleitores, que contribuíram para criar condições de concorrência desiguais e minaram a confiança pública e internacional na possibilidade de um resultado justo"., indicando que a UE vai "avaliar a situação e determinar os próximos passos" nas relações com o país, na reunião em Budapeste, no início do próximo mês."A UE recorda que qualquer legislação que comprometa os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos georgianos e contrarie os valores e princípios em que a UE se baseia deve ser revogada", afirmou a Comissão Europeia numa declaração conjunta com o chefe da diplomacia europeia.

Kobakhidze garante que UE é “prioridade”

O primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, disse esta segunda-feira que a integração do país na União Europeia continua a ser "a prioridade" e acusa a oposição de estar a tentar derrubar a “ordem constitucional”.“Tudo será feito para garantir que a Geórgia esteja totalmente integrada na UE até 2030”, prometeu.

A Geórgia recebeu o estatuto de candidato à União Europeia em dezembro do ano passado e as sondagens mostram que 80% dos georgianos querem fazer parte do bloco de 27 países.

“Não aceito esta eleição. Não pode ser aceite, aceitá-lo seria aceitar a Rússia neste país, a aceitação da subordinação da Geórgia à Rússia”, afirmou, considerando que o país foi "vítima" de uma "operação especial" promovida pela Rússia.O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, é esperado esta segunda-feira na Geórgia para uma visita oficial de dois dias. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, deixou claro que Orbán “não representa a União Europeia”.“Orbán vai hoje à Geórgia (…) sem dúvida para mostrar o seu apoio ao governo da Geórgia”, disse Borrell. “Mas o que quer que o senhor Orbán diga durante a sua visita, não representa a União Europeia”, acrescentou.

O primeiro-ministro húngaro, o único líder de um Estado-membro da UE que permanece próximo de Moscovo, foi um dos poucos líderes europeus a reagir ao resultado das eleições na Geórgia. Orbán felicitou o partido Sonho Georgiano pela sua “vitória esmagadora”.