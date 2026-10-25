Eleições no Brasil. Milhões de eleitores decidem hoje entre Lula e Bolsonaro

Líder da Justiça Eleitoral diz que dificuldade de transporte nas eleições "está sendo corrigida"
"De facto, em alguns locais há dificuldade ainda de transportes, que está sendo corrigida", afirmou durante a conferência de imprensa em Brasília, ao apresentar o primeiro balanço das primeiras horas de votação da segunda volta.
No entanto, não respondeu quando questionado se o TSE avalia estender o horário de votação, que termina às 17:00, no horário de Brasília, para contemplar os eleitores prejudicados com a falta de transporte público.
Na cidade de São Paulo, cujo autarca, Ricardo Nunes, é de um partido de oposição a Lula da Silva (PT), a Justiça Eleitoral determinou que o poder público local oferte 100% da frota de autocarros em operação.
O Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva, acionou a Justiça e pediu prisão do secretário de Mobilidade Urbana e Transporte de São Paulo, Celso Jorge Caldeira, pela falta dos autocarros.
Em Salvador, a Justiça Eleitoral do Estado da Baía determinou a prisão do secretário de mobilidade da cidade, Paulo Souza, após 75 autocarros do transporte público terem sido impedidos de sair por possuírem autocolantes com referência à candidatura de Lula da Silva.
A imprensa brasileira tem reportado ainda que moradores de várias outras cidades do país têm reclamado da baixa oferta de autocarros e de longas filas de espera pelo transporte público.
Ainda na conferência de imprensa, o presidente do TSE evitou falar sobre possibilidade de haver uma terceira volta nas eleições, e disse que terão resposta as ações das campanhas de Lula e Flávio, em que ambas pedem anulação da candidatura um do outro por supostos abusos eleitorais.
"É uma tradição da Justiça eleitoral brasileira a judicialização. Faz parte da cultura jurídica a judicialização. E as demandas que vieram ao tribunal, todas obterão as respetivas respostas", declarou.
"A Justiça Eleitoral deve se debruçar, sim, sobre essas demandas. Em relação ao que isso pode provocar, eu gosto de dizer que cada agonia ao seu tempo. A agonia de hoje é entregarmos uma eleição segura, pacífica e transparente".
c/ Lusa
Justiça manda prender secretário de Salvador por redução da frota de autocarros
A Justiça eleitoral brasileira ordenou hoje a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade da cidade de Salvador devido à redução da frota de autocarros em circulação no dia da segunda volta das eleições presidenciais, indicou a imprensa local.
A Polícia Federal deverá agora acatar a ordem de prisão de Pablo Souza, segundo a imprensa local.
A Bahia e o conjunto do Nordeste constituem tradicionais bastiões eleitorais de Lula. Na primeira volta, o Presidente obteve 5,66 milhões de votos na Bahia, contra 2,44 milhões de Flávio Bolsonaro.
Nos nove estados do Nordeste, onde venceu em todos, Lula somou 21,49 milhões de votos, contra 10,40 milhões de Flávio.
A Justiça eleitoral regional ordenou ainda às empresas concessionárias a reposição imediata da totalidade da frota de autocarros de Salvador, e transporte gratuito para todos até ao encerramento da votação e durante o período necessário para garantir o regresso dos eleitores a casa.
Minutos antes desta decisão, o governador da Bahia, estado de que Salvador é capital, denunciou uma tentativa de impedir a população de votar e disponibilizou polícias para conduzir autocarros, após queixas de falta de transporte.
A intervenção do governante, do Partido dos Trabalhadores (PT), surgiu depois de a Federação Brasil da Esperança, que integra o PT e outros partidos de esquerda terem denunciado à Justiça Eleitoral uma redução superior a 50% da frota em circulação na capital baiana.
"Não vou aceitar o que estão fazendo com a população baiana, tentando impedir que as pessoas exerçam seu direito ao voto. Vamos garantir que o povo tenha condições de votar!", acrescentou.
A Prefeitura de Salvador, equivalente à Câmara Municipal em Portugal, é liderada por Bruno Reis, do União Brasil, que declarou apoio a Flávio Bolsonaro nesta segunda volta.
Há quatro anos, 30 de outubro de 2022, dia da segunda volta das eleições presidenciais que Lula da Silva venceu contra o então Presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal realizou operações de fiscalização de autocarros, sobretudo no Nordeste.
Segundo a investigação da Polícia Federal, estas operações visavam dificultar ou impedir a deslocação de eleitores nas regiões onde Lula tinha obtido maior votação na primeira volta.
O então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 24 anos e seis meses de prisão no processo relativo a um dos núcleos da tentativa de golpe de Estado, orquestrado por Jair Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão.
Os mais de 158,7 milhões de eleitores poderão votar até às 17:00 de Brasília (20:00 em Lisboa) nas cerca de 564.000 urnas eletrónicas espalhadas por 5.571 cidades do país, além de 186 cidades no exterior, como Lisboa, Porto e Faro.
Na primeira volta, Flávio Bolsonaro obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula da Silva, uma vantagem de 2.224.965 votos, sendo que, desde a introdução do sistema de duas voltas nas presidenciais brasileiras, em 1989, nenhum candidato que terminou a primeira votação em segundo lugar conseguiu vencer a eleição.
Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, e antigo sindicalista, procura a reeleição aos 80 anos e o seu quarto mandato, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal e apoiado pela direita, tenta devolver o poder ao campo bolsonarista, quatro anos depois da derrota do pai contra o ex-operário que tenta agora derrotar.
Lusa
Ex-ministro da Economia do Brasil confiante com afluência às urnas
O antigo ministro da Economia do Brasil também afirmou aos jornalistas que nestas eleições vai ganhar a democracia e que os brasileiros vão às urnas nesta segunda volta.
Lula convencido de que o povo vai impedir "um miliciano" na Presidência
Vice-presidente brasileiro diz que vencerá democracia
O vice-presidente do Brasil acredita que, esta noite, vai vencer a democracia.
Eleitores brasileiros em Portugal. Forte afluência às urnas durante a manhã
Os brasileiros residentes em Portugal votam no Porto, Lisboa e Faro. E parece haver menos abstenção.
Na primeira volta, a abstenção dos eleitores brasileiros em Portugal superou os 60 por cento. Desta vez, regista-se uma maior afluência e agilidade no processo eleitoral.
Brasil partido ao meio. Última sondagem dá empate técnico entre Lula e Bolsonaro
Um Brasil dividido vai a votos. Segunda volta das presidenciais decidida por 158 milhões de eleitores. A última sondagem deu empate técnico: 51 por cento para Bolsonaro, 49 por cento para Lula.
"Chegou a hora da mudança". Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro
"Chegou a hora da mudança de verdade. Foi assim na primeira volta, que seja na segunda. O Brasil não aguenta mais quatro anos do jeito que está. A vida de todo mundo piorou, não tem porque continuar insistindo no erro", declarou.
"A esperança virou medo, medo de andar na rua, de noite, medo de ter o telemóvel roubado, medo de ter a moto roubada, medo da geladeira vazia, medo de não conseguir pagar as contas que estão atrasadas", realçou.
Flávio Bolsonaro disse ainda que apresentou propostas e que tem condições de montar uma grande equipa para "reorganizar o Brasil" e tirar os brasileiros endividados "dessa situação de sufoco".
C/Lusa
Abertas as mesas de voto
Emissão especial Eleições no Brasil, este domingo, a partir das 21h00, na RTP Notícias
Urnas já abriram em Portugal
Pouco depois das 8h00 da manhã já havia filas de eleitores para votarem nas urnas eletrónicas.