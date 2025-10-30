Mundo
Eleições nos Países Baixos. Empate entre liberais e extrema-direita
Nos Países Baixos ainda se espera pelo fim da contagem dos votos das eleições legislativas. No entanto, há um empate a dominar as atenções sobre os resultados das eleições de quarta-feira.
Isto porque o partido D66, do centro liberal, e o Partido da Liberdade, da extrema-direita, estão empatados.
Ao início da manhã desta quinta-feira, faltava escrutinar três por cento dos votos. O Partido da Liberdade de extrema-direita, tinha vencido há dois anos, mas teve muitas dificuldades em governar.
