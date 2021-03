Eleições para o parlamento regional de Madrid antecipadas para 4 de maio

Os eleitores da Comunidade de Madrid terão de escolher em 04 de maio "entre o socialismo e a liberdade", disse Isabel Díaz Ayuso, depois de confirmar hoje a sua decisão de pôr fim à coligação entre o PP e o Cidadãos (direita-liberal).

"Fui obrigada a tomar esta decisão para o bem de Madrid e de Espanha e contra o meu desejo reiterado de terminar a legislatura", disse Ayuso num breve discurso na sede do governo regional sem direito a perguntas por parte da imprensa.

A dirigente regional explicou que tinha decidido por eleições antecipadas a fim de assumir a dianteira e evitar que o Partido Socialista (PSOE), o maior da oposição na região, e o Cidadãos apresentassem uma moção de censura, como fizeram hoje de manhã na região Múrcia (sudeste).

"Madrid precisa de um governo estável", disse Ayuso, acrescentando não poder permitir "que Madrid perca a sua liberdade".

O PP e o Cidadãos partilham dois outros governos regionais, o da Andaluzia e o de Castela e Leão.

A comunidade de Madrid, localizada no centro de Espanha e com quase sete milhões de pessoas, é uma das 17 comunidades autónomas, e inclui a cidade com o mesmo nome que é capital do país.