Eleições Presidenciais. Votações decorrem nas representações diplomáticas

Os eleitores portugueses no estrangeiro só podem participar nas eleições para a Presidência da República por voto presencial.





Ainda assim, em França a afluência às urnas está a ser maior do que nas últimas eleições Presidenciais.

A Comissão Nacional de Eleições diz que a Lei Eleitoral do presidente da República estabelece essa como a única modalidade de votação e, por isso, os emigrantes só podem votar nas representações diplomáticas portuguesas.