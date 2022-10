Elon Musk desmente intenção de fazer despedimentos em larga escala no Twitter

Elon Musk desmentiu rumores de que irá dispensar 75% dos 7.500 trabalhadores do Twitter, mas os analistas acreditam que as saídas serão substanciais e as primeiras já aconteceram: três altos quadros da empresa sedeada em S. Francisco nos Estados Unidos foram despedidos.