Em contexto de polémica racista. Bardella sucede a Le Pen no Rassemblement National

Jordan Bardella, até agora presidente interino do Rassemblement National, ou Reagrupamento Nacional, é tido como uma voz radical da formação. Obteve, no processo de escolha da sucessão de Le Pen, 84,4 por cento dos votos. O adversário era Louis Aliot, presidente da câmara de Perpignan.Há 11 anos, quando sucedeu ao pai, Jean-Marie Le Pen, Marine reuniu 67,65 por cento dos votos contra Bruno Gollnisch. Nas últimas eleições presidenciais, em abril, foi segunda, atrás de Emmanuel Macron.



Bardella é o primeiro líder do Rassemblement National - herdeiro da Frente Nacional fundada em 1972 por Jean-Marie Le Pen – sem o nome da dinastia fundadora. Mantém, todavia, uma relação com uma das sobrinhas de Marine Le Pen, Nolwenn Olivier.

, que ocupa, desde as eleições de junho, 89 dos 577 assentos da Assembleia Nacional.Com esta mudança na ponte de comando, observa a agência France Presse,. E o próprio Bardella tem repetido o bordão do apoio a uma nova candidatura de Marine à Presidência, em 2027.No atual desenho da Assembleia, o Reagrupamento Nacional é a mais robusta força da oposição. O campo de Macron já não desfruta de uma maioria absoluta e a aliança de esquerda NUPES (Nova União Popular Ecológica e Social) ocupa 150 lugares.

Os “identitários” e a Reconquista

Jordan Bardella tem sido criticado, internamente, por aquilo que os seus detratores encaram como complacência para com nomes que deixaram o partido para se filiarem na Reconquista - movimento de Eric Zemmour, o polemista que nas últimas presidenciais alcançou umde sete por cento.

É conhecido o apoio de Bardella à ideia de capitalizar o recrudescimento da extrema-direita na União Europeia, cujo mais recente capítulo é o triunfo da nova primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, à frente dos neofascistas Fratelli d'Italia.

As ligações do novo líder do Rassemblement aos movimentos “identitários” e anti-imigração são também objeto de reparos crónicos.



, teoria da conspiração marcadamente racista segundo a qual a população branca estaria a ser substituída com a cumplicidade de elites.

“Voltem para África” ou “volta para África”

A sucessão no Rassemblement National consuma-se no momento em que o partido se vê amarrado a uma controvérsia parlamentar protagonizada pelo deputado Grégoire de Fournas, que, na passada quinta-feira, fez um comentário racista durante uma intervenção do deputado negro Carlos Martens Bilongo.



Bilongo referia-se, no Parlamento, à crise dos refugiados no Mediterrâneo quando se ouviu, a partir da bancada do partido de Le Pen, um grito de. “Nem pensar”, reagiria de imediato o deputado da França Insubmissa, da extrema-esquerda.

A Assembleia Nacional suspendeu entretanto Fournas. É a primeira vez, desde 1958, que é aplicada tal pena a um parlamentar em França.

