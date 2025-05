Em dia de ataque a escola palestiniana, ministro israelita reza para ver "inimigos espezinhados"

עליתי להר הבית לרגל יום ירושלים, והתפללתי לניצחון במלחמה, להשבת כל חטופינו ולהצלחת ראש השב"כ החדש המיועד - האלוף דוד זיני. יום ירושלים שמח! pic.twitter.com/Hhz8PVzms7 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 26, 2025

A deslocação do governante israelita ocorreu antes de uma manifestação anual que assinala a tomada de Jerusalém Oriental por Israel na guerra de 1967.

As visitas de altos funcionários israelitas ao recinto são sempre motivo de condenação por parte das autoridades palestinianas e jordanas, responsáveis pela aplicação das medidas que controlam as presenças de judeus na Esplanada das Mesquitas.

Bombardeamentos israelitas matam 52 pessoas em Gaza

Estes novos ataques mortais surgem quando Israel intensifica a sua ofensiva no território palestiniano devastado e faminto, apesar da crescente pressão internacional para silenciar as armas.

Mais de 53.977 pessoas, na sua maioria civis, foram mortas pela campanha de represália israelita, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados fiáveis pela ONU.

Menos de 5% das terras agrícolas de Gaza estão utilizáveis

No final de abril, mais de 80 por cento das terras agrícolas tinham sido danificadas e 77,8 por cento já não estavam acessíveis, restando apenas 4,6 por cento de terras potencialmente aráveis (apenas 688 hectares), de acordo com uma análise realizada com a Unosat, o centro de satélites das Nações Unidas.

O relatório descreveu a situação como “particularmente crítica” na zona sul de Rafah e nas zonas do norte, onde quase todas as terras de cultivo são inacessíveis, segundo o comunicado.





", afirmou o ministro israelita numa filmagem em hebraico difundida nas redes sociais, após a oração, citado pela agência espanhola Europa Press.“Subi ao Monte do Templo para o Dia de Jerusalém e rezei pela vitória na guerra (em Gaza), pelo regresso de todos os nossos reféns e pelo sucesso do novo chefe do Shin Bet, o major-general David Zini. Feliz dia de Jerusalém”, escreveu o ministro da Segurança Nacional nas redes sociais acompanhada de fotografias que o mostram na Esplanada das Mesquitas, conhecida pelos judeus como Monte do Templo.O ministro israelita da Segurança Nacional há muito que defende o direito dos judeus à oração no local, que é sagrado para muçulmanos e judeus. Ao abrigo de um acordo com décadas de existência, o complexo é administrado por um fundo islâmico jordano. Os judeus estão autorizados a visitar o local, mas não a rezar. A mesquita de Al-Aqsa é o terceiro local mais sagrado do Islão.A marcha provoca frequentemente tensões quando os ultranacionalistas entram nas zonas palestinianas da Cidade Velha murada de Jerusalém, a caminho do Muro das Lamentações, um dos locais mais sagrados do judaísmo.A Esplanada das Mesquitas é "de facto" controlada por Israel após a tomada da Cidade Velha de Jerusalém durante a Guerra dos Seis Dias (1967) - e foi o local do Primeiro e Segundo Templos judeus, destruídos e dos quais apenas resta o Muro das Lamentações, bem como a Mesquita de Al Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islão.“As práticas deste ministro extremista e as suas incursões contínuas na Mesquita de Al-Aqsa não põem em causa o facto de Jerusalém Oriental ser uma cidade ocupada sobre a qual Israel não tem soberania”, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros jordano em comunicado.A maioria dos países considera Jerusalém Oriental um território ocupado e não reconhece a soberania israelita sobre o mesmo. Israel considera Jerusalém a sua capital eterna e indivisível.Em 2017, o presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu toda Jerusalém como capital de Israel e transferiu a embaixada dos EUA de Tel Aviv para lá. No domingo, o embaixador americano Mike Huckabee, um cristão evangélico, felicitou Israel por aquilo a que chamou a reunificação da cidade há 58 anos.Pelo menos 52 pessoas foram mortas na segunda-feira por bombardeamentos israelitas em Gaza, de acordo com a Defesa Civil palestiniana, incluindo 33 numa escola que alberga pessoas deslocadas, onde o exército israelita afirmou ter visado “os principais terroristas”.O exército israelita declarou ter atingido “os principais terroristas (...) num centro de comando e controlo” na zona da escola. O exército israelita acusa regularmente o Hamas de operar a partir de escolas ou estabelecimentos de saúde - que já atacou em várias ocasiões - mas o movimento islamita nega."As organizações terroristas continuam a disparar foguetes a partir das vossas zonas. A região de Khan Younis é considerada uma zona de combate perigosa e foi avisada em várias ocasiões. Evacuem imediatamente para oeste (...)", declarou o porta-voz do exército israelita, Avichay Adree, em árabe, nas redes sociais.A campanha, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que terminará com o controlo total de Gaza por Israel, reduziu a população a uma zona cada vez mais estreita nas zonas costeiras e em torno da cidade meridional de Khan Younis.O Governo israelita afirmou ter atingido "mais de 200 alvos" nas últimas 48 horas, incluindo "terroristas (...) postos de atiradores furtivos e mísseis antitanque, e túneis".Após uma trégua de dois meses, Israel retomou a sua ofensiva em meados de março e intensificou as suas operações militares em 17 de maio, com o objetivo declarado de eliminar o Hamas - cujo ataque a Israel em 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra -, libertar os últimos reféns e assumir o controlo da Faixa de Gaza.O ataque de 7 de outubro causou a morte de 1.218 pessoas do lado israelita, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Das 251 pessoas raptadas na altura, 57 continuam detidas em Gaza, incluindo pelo menos 34 mortos, segundo as autoridades israelitas.Menos de cinco por cento das terras agrícolas de Gaza são atualmente aráveis e/ou acessíveis, agravando ainda mais o risco de fome no território palestiniano devastado, de acordo com uma nova avaliação por satélite publicada na segunda-feira pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)."Este nível de destruição não é apenas uma perda de infraestruturas - é um colapso do sistema agroalimentar de Gaza e das linhas de vida", afirmou Beth Bechdol, diretora-geralaAdjunta da Organização para a Alimentação e Agricultura, que produziu a avaliação juntamente com o Centro de Satélites da ONU.Agora, meio milhão de pessoas enfrentam a fome, de acordo com um monitor global da fome, devido às restrições israelitas à importação de alimentos após um bloqueio de 11 semanas.