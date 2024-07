Em Kiev, Orbán pede a Zelensky que considere cessar-fogo para acelerar fim da guerra

Orbán, crítico assumido da ajuda militar ocidental à Ucrânia e o mais próximo dos líderes europeus do presidente russo, Vladimir Putin, realizou agora a sua primeira viagem em mais de uma década à Ucrânia para se encontrar com Zelensky., disse Orbán aos jornalistas após o encontro.

Orbán garantiu que a Hungria gostaria de ajudar a modernizar a economia ucraniana.

"Um cessar-fogo com um prazo daria a oportunidade de acelerar as conversações de paz. Explorei esta possibilidade com o presidente e estou-lhe grato pelas suas respostas honestas e pela sua negociação", acrescentou.O líder húngaro disse ainda valorizar o esforço de Kiev para promover a visão de paz de Zelensky numa cimeira internacional realizada em maio na Suíça.Já o presidente ucraniano não mencionou qualquer hipótese de cessar-fogo, mas

"O conteúdo do nosso diálogo de hoje sobre todas as questões pode tornar-se a base de um documento bilateral entre os nossos Estados, um documento que regulará todas as nossas relações mútuas", afirmou Zelensky.







O conselheiro de política externa do líder ucraniano, Ihor Zhovkva, disse mais tarde que esta não foi a primeira vez que um cessar-fogo foi proposto e que Zelensky respondeu a Orbán com “a sua posição publicamente conhecida”.



As autoridades de Kiev têm dito frequentemente que a Rússia usaria qualquer abrandamento nos combates para se reagrupar e fortalecer, levando a cabo um ataque ainda maior contra a Ucrânia.



Relações tensas



De todos os líderes europeus,. Agora, decidiu visitar Kiev apenas um dia depois de a Hungria ter assumido a presidência semestral rotativa do Conselho da União Europeia."O objetivo da presidência húngara é contribuir para a resolução dos desafios que se colocam à UE. É por isso que a minha primeira viagem foi a Kiev", escreveu Orbán no Facebook.Os laços entre os dois líderes têm estado sob forte tensão desde que a Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com Budapeste a opor-se frequentemente aos esforços da União Europeia para apoiar Kiev., já que depende fortemente do apoio financeiro e militar unânime dos 27 Estados-membros.Orbán chegou mesmo a causar incómodo entre os líderes europeus ao encontrar-se, em outubro do ano passado, com o presidente Vladimir Putin. Além disso, tem acusado repetidamente Kiev de restringir os direitos de cerca de 150.000 húngaros que vivem no extremo oeste da Ucrânia.Kiev já negou qualquer infração, mas, centradas nos direitos linguísticos da minoria étnica húngara e no ensino da língua materna.

c/ agências