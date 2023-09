Em Marselha. Papa Francisco condena "globalização da indiferença" para com os migrantes

Em 2013, logo no início do seu pontificado, Francisco viajou para a pequena ilha italiana de Lampedusa onde prestou homenagem aos migrantes que morreram no mar e condenou a “globalização da indiferença”.Dez anos depois, as palavras de Francisco são semelhantes perante uma crise migratória que se agravou.“Não podemos continuar a testemunhar as tragédias dos naufrágios causados pelo tráfico hediondo e pelo fanatismo da indiferença”, afirmou.“Perante uma tragédia destas, não servem as palavras, mas sim as ações”, insistiu o Papa, condenando “a paralisia do medo”.Impedir esses resgates é “um gesto de ódio”, disse Francisco.Referindo-se ao aumento do desembarque de refugiados em Lampedusa, o Papa Francisco condenou a condição em que vivem muitos migrantes, considerando que revela “uma crueldade e uma terrível falta de humanidade”."Eles mantêm-nos em campos de concentração líbios e depois atiram-nos ao mar", acrescentou o Pontífice. “Não podemos admitir ver os seres humanos a serem tratados como moedas de câmbio, prisioneiros e torturados”, acrescentou.

Número de migrantes que chegam a Itália duplicou

A visita histórica de Francisco à segunda maior cidade francesa, onde convivem diversas comunidades e religiões, acontece numa altura em que uma nova vaga de chegadas de migrantes à ilha italiana de Lampedusa levou a União Europeia a adotar um plano de emergência para ajudar Roma a gerir os fluxos migratórios do Norte de África.

Desde o início do ano, quase 130.000 migrantes chegaram a Itália, quase o dobro do número do mesmo período de 2022 e o triplo de 2021.





“Apresentam-nos soluções com um discurso muito securitário e não um discurso humanitário que assenta no resgate e proteção das pessoas”, explicou Isabel Silva em entrevista à RTP.

Isabel Martins da Silva, da ONG Meeru, que tem como missão apoiar famílias de migrantes, olha “com preocupação” para os discursos na União Europeia, defendendo que é preciso “um discurso focado na dignidade de cada pessoa”.

Perante estes números alarmantes, a União Europeia adotou um plano de emergência para ajudar Roma a gerir os fluxos migratórios provenientes do Norte de África.





Francisco preside ainda à sessão de encerramento de uma reunião de bispos católicos do Mediterrâneo, mas a sua visita de dois dias tem como objetivo enviar uma mensagem muito além dos católicos, que abranja toda a Europa e norte de África.

Depois da oração na basílica de Marselha, Papa reza num monumento dedicado àqueles que morreram no mar - um número estimado em mais de 28 mil desde 2014, segundo a Organização Internacional para as Migrações.No sábado, está prevista uma missa no estádio Orange Vélodrome, onde são esperadas 57 mil pessoas, e um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, apesar de não ser uma visita de Estado.