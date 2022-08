Em Seul. Pelosi reitera empenho na desnuclearização da Coreia do Norte

Em reunião com o homólogo sul-coreano, Kim Jin-pyo, a speaker da Câmara dos Representantes comprometeu-se a apoiar o trabalho "dos dois governos para a desnuclearização e paz através da cooperação internacional e do diálogo diplomático". É o que consta de um comunicado conjunto divulgado pela agência sul-coreana Yonhap.

Nancy Pelosi e Kim Jin-pyo expressaram "preocupação com a grave situação, em que o nível de ameaça da Coreia do Norte está a aumentar", referindo-se assim aos sucessivos ensaios de mísseis por parte do regime norte-coreano e à hipótese de um novo teste nuclear a breve trecho.

Os dois interlocutores quiseram também dar ênfase ao reforço dos laços entre os Washington e Seul, desde logo em matéria de segurança, economia e tecnologia. A presidente da Câmara dos Representantes chegou à Base Aérea de Osan, a sul de Seul, na noite de quarta-feira.



"Uma relação que começou com urgência e questões de segurança, há muitos anos, desenvolveu-se até se tornar na mais calorosa das amizades", destacou Pelosi em conferência de imprensa.

Nancy Pelosi poderá deslocar-se nas próximas horas a Panmunjom, localidade sobre a linha de fronteira com a Coreia do Norte, onde se situa a Área de Segurança Conjunta da Península Coreana.

Antena 1

As negociações entre Pyongyang, Seul e Washington para a desnuclearização encontram-se num impasse desde a cimeira de Hanoi, no início daquele ano, entre Trump e Jong-un, que não conseguiram estabelecer um acordo sobre as concessões do Norte e o levantamento de sanções ao regime.





c/ agências