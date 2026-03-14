Embaixada dos Estados Unidos na capital do Iraque atingida por míssil

A guerra israelo-americana contra o Irão "está a intensificar-se e a entrar numa fase decisiva que continuará pelo tempo que for necessário", declarou o ministro israelita da Defesa israelense, Israel Katz.



"Estamos a entrar na fase decisiva do conflito, entre as tentativas do regime [iraniano] de sobreviver, enquanto inflige sofrimento ao povo iraniano, e a sua capitulação", afirmou Katz aos jornalistas israelitas.



"Só o povo iraniano pode pôr fim a isso através de uma luta determinada — até que o regime (...) seja derrubado e o Irão seja salvo", reiterou, ecoando os inúmeros apelos à revolta do povo iraniano feitos por Israel nos últimos dias.



O ministro também parabenizou o presidente dos EUA, Donald Trump, "pelo golpe desferido pelos militares americanos na noite passada contra a ilha petrolífera iraniana" de Kharg, que foi bombardeada por aeronaves americanas.



"Esta é a resposta apropriada aos campos minados no Estreito de Ormuz e às tentativas de chantagem do regime terrorista iraniano", afirmou o Sr. Katz.



"A Força Aérea de Israel também continua uma onda de ataques poderosos contra Teerão e todo o Irão", enfatizou, acrescentando que o país "está envolvido em terrorismo regional e global, bem como em chantagem, para dissuadir Israel e os Estados Unidos de prosseguirem com a sua campanha".