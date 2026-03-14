Embaixada dos Estados Unidos na capital do Iraque atingida por míssil

Mais atualizações Voltar ao topo
A guerra israelo-americana contra o Irão "está a intensificar-se e a entrar numa fase decisiva que continuará pelo tempo que for necessário", declarou o ministro israelita da Defesa israelense, Israel Katz.
"Estamos a entrar na fase decisiva do conflito, entre as tentativas do regime [iraniano] de sobreviver, enquanto inflige sofrimento ao povo iraniano, e a sua capitulação", afirmou Katz aos jornalistas israelitas.
"Só o povo iraniano pode pôr fim a isso através de uma luta determinada — até que o regime (...) seja derrubado e o Irão seja salvo", reiterou, ecoando os inúmeros apelos à revolta do povo iraniano feitos por Israel nos últimos dias.
O ministro também parabenizou o presidente dos EUA, Donald Trump, "pelo golpe desferido pelos militares americanos na noite passada contra a ilha petrolífera iraniana" de Kharg, que foi bombardeada por aeronaves americanas.
"Esta é a resposta apropriada aos campos minados no Estreito de Ormuz e às tentativas de chantagem do regime terrorista iraniano", afirmou o Sr. Katz.
"A Força Aérea de Israel também continua uma onda de ataques poderosos contra Teerão e todo o Irão", enfatizou, acrescentando que o país "está envolvido em terrorismo regional e global, bem como em chantagem, para dissuadir Israel e os Estados Unidos de prosseguirem com a sua campanha".
PUB
O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou hoje a Israel para aceitar "conversações diretas" com o governo libanês e "todas as forças" do Líbano, mostrando-se disponível para "facilitar" o encontro em Paris.
PUB
As forças armadas iranianas alertaram que consideram os portos dos Emirados Árabes Unidos alvos legítimos e apelaram aos residentes para que se mantenham afastados, no 15º dia da guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos.
"Informamos a liderança dos Emirados que a República Islâmica do Irão considera o seu direito legítimo defender a sua soberania e território nacionais, atacando mísseis inimigos norte-americanos localizados nos portos, docas e esconderijos militares dos EUA" nos Emirados, afirmou o Centro de Comando Conjunto Khatam al-Anbiya em um comunicado.
O comunicado, transmitido pela televisão estatal, apelou à população para que "evacue" essas áreas.
PUB
Algumas operações de carregamento de petróleo no porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, fora do Estreito de Ormuz, foram suspensas após um ataque com drone e incêndio na manhã de sábado, informou a Bloomberg News.
PUB
É o décimo quinto dia de guerra. Entramos, por isso, na terceira semana de conflito.
Os Estados Unidos garantem que o Irão está completamente derrotado e recusam que um acordo esteja perto. Entretanto, ameaçam-se as estruturas energéticas de parte a parte, até porque uma das grandes consequências da guerra tem sido a instabilidade do setor petrolífero.
Os Estados Unidos terão bombardeado a ilha iraniana de Kharg, esta noite, que serve como terminal de exportação de 90 por cento dos embarques de petróleo do Irão.
Já o Irão prometeu "reduzir a cinzas" as instalações petrolíferas ligadas a Washington.
Já este sábado, um heliporto situado dentro do complexo da embaixada dos Estados Unidos (EUA) na capital Bagdade foi atingido por um míssil.
O complexo, uma das maiores instalações diplomáticas dos EUA no mundo, tem sido alvo repetido de mísseis e drones disparados por milícias alinhadas com o Irão.
PUB
Os bombardeamentos israelo-americanos danificaram pelo menos 56 museus e sítios históricos em todo o Irão desde o início da guerra em 28 de fevereiro, anunciou hoje o Ministério do Património Cultural e do Turismo iraniano.
PUB
“O movimento apela aos irmãos no Irão para que não visem os países vizinhos”, escreveu o Hamas num comunicado divulgado nas redes sociais, reafirmando “o direito da República Islâmica do Irão de ripostar a esta agressão por todos os meios disponíveis, de acordo com as normas e o direito internacional”.
PUB
Segundo a agência de notícias oficial do Irão Fars, o ataque lançado pelos Estados Unidos, nas primeiras horas de sábado, não causou quaisquer danos às infraestruturas petrolíferas na ilha iraniana de Kharg.
Durante o ataque, foram ouvidas 15 explosões, mas "nenhuma infraestrutura petrolífera foi danificada". A mesma fonte adianta que os EUA tentaram "danificar as defesas militares, a base naval de Joshan, a torre de controlo do aeroporto e o hangar de helicópteros da Continental Shelf Oil Company".
PUB
Um heliporto situado dentro do complexo da embaixada dos Estados Unidos na capital Bagdade foi atingido por um míssil, disseram dois dirigentes das forças de segurança do Iraque. Imagens da agência de notícias Associated Press mostram uma coluna de fumo a subir sobre o complexo da embaixada, que até ao momento não fez qualquer comentário público.
PUB
As Forças Armadas do Irão prometeram "reduzir a cinzas" as instalações petrolíferas e energéticas ligadas aos Estados Unidos (EUA) no Médio Oriente, após Washington atacar a ilha iraniana de Kharg.
"Todas as instalações petrolíferas, económicas e energéticas pertencentes a empresas petrolíferas da região que sejam parcialmente controladas pelos Estados Unidos ou que cooperem com os Estados Unidos serão imediatamente destruídas e reduzidas a cinzas", anunciou o porta-voz do quartel-general central de Khatam al-Anbiya, afiliado da Guarda Revolucionária do Irão, citado pela imprensa local.
Este anúncio, acrescentou o porta-voz militar, é uma "resposta às declarações do presidente agressivo e terrorista dos Estados Unidos".
PUB
Momento-Chave
Israel acredita que guerra contra Irão entrou em "fase decisiva"
"Estamos a entrar na fase decisiva do conflito, entre as tentativas do regime [iraniano] de sobreviver, enquanto inflige sofrimento ao povo iraniano, e a sua capitulação", afirmou Katz aos jornalistas israelitas.
"Só o povo iraniano pode pôr fim a isso através de uma luta determinada — até que o regime (...) seja derrubado e o Irão seja salvo", reiterou, ecoando os inúmeros apelos à revolta do povo iraniano feitos por Israel nos últimos dias.
O ministro também parabenizou o presidente dos EUA, Donald Trump, "pelo golpe desferido pelos militares americanos na noite passada contra a ilha petrolífera iraniana" de Kharg, que foi bombardeada por aeronaves americanas.
"Esta é a resposta apropriada aos campos minados no Estreito de Ormuz e às tentativas de chantagem do regime terrorista iraniano", afirmou o Sr. Katz.
"A Força Aérea de Israel também continua uma onda de ataques poderosos contra Teerão e todo o Irão", enfatizou, acrescentando que o país "está envolvido em terrorismo regional e global, bem como em chantagem, para dissuadir Israel e os Estados Unidos de prosseguirem com a sua campanha".
Momento-Chave
Macron apela a Israel para "conversações diretas" com Líbano em Paris
Momento-Chave
Teerão apela a residentes dos Emirados Árabes Unidos para se manterem afastados dos portos
"Informamos a liderança dos Emirados que a República Islâmica do Irão considera o seu direito legítimo defender a sua soberania e território nacionais, atacando mísseis inimigos norte-americanos localizados nos portos, docas e esconderijos militares dos EUA" nos Emirados, afirmou o Centro de Comando Conjunto Khatam al-Anbiya em um comunicado.
O comunicado, transmitido pela televisão estatal, apelou à população para que "evacue" essas áreas.
Momento-Chave
Operações de carregamento de petróleo em Fujairah suspensas após m ataque com drone e incêndio
15.º dia de guerra
Os Estados Unidos garantem que o Irão está completamente derrotado e recusam que um acordo esteja perto. Entretanto, ameaçam-se as estruturas energéticas de parte a parte, até porque uma das grandes consequências da guerra tem sido a instabilidade do setor petrolífero.
Os Estados Unidos terão bombardeado a ilha iraniana de Kharg, esta noite, que serve como terminal de exportação de 90 por cento dos embarques de petróleo do Irão.
Já o Irão prometeu "reduzir a cinzas" as instalações petrolíferas ligadas a Washington.
Já este sábado, um heliporto situado dentro do complexo da embaixada dos Estados Unidos (EUA) na capital Bagdade foi atingido por um míssil.
O complexo, uma das maiores instalações diplomáticas dos EUA no mundo, tem sido alvo repetido de mísseis e drones disparados por milícias alinhadas com o Irão.
Na sexta-feira, a embaixada renovou o alerta de segurança de Nível 4 para o Iraque, avisando que o Irão e grupos de milícias alinhados com Teerão já realizaram ataques contra cidadãos, interesses e infraestruturas dos EUA e "podem continuar a atacá-los".
Horas antes, o Irão lançou uma nova vaga de ataques. Israel e Catar emitiram avisos à população.
Guerra está a danificar património histórico em Teerão
Momento-Chave
Hamas apela a Teerão para cessar ataques contra países vizinhos
Momento-Chave
Teerão garante que infraestrutura petrolífera de Kharg está sem danos após ataque dos EUA
Durante o ataque, foram ouvidas 15 explosões, mas "nenhuma infraestrutura petrolífera foi danificada". A mesma fonte adianta que os EUA tentaram "danificar as defesas militares, a base naval de Joshan, a torre de controlo do aeroporto e o hangar de helicópteros da Continental Shelf Oil Company".
Kharg, uma ilha árida a cerca de 30 quilómetros da costa, alberga o maior terminal de exportação de petróleo do Irão, responsável por aproximadamente 90% das exportações de crude do país, de acordo com um relatório recente do banco norte-americano JP Morgan.
C/Lusa
Momento-Chave
Embaixada dos Estados Unidos no Iraque atingida por míssil
Momento-Chave
Exército iraniano ameaça destruir infraestruturas energéticas ligadas a EUA
"Todas as instalações petrolíferas, económicas e energéticas pertencentes a empresas petrolíferas da região que sejam parcialmente controladas pelos Estados Unidos ou que cooperem com os Estados Unidos serão imediatamente destruídas e reduzidas a cinzas", anunciou o porta-voz do quartel-general central de Khatam al-Anbiya, afiliado da Guarda Revolucionária do Irão, citado pela imprensa local.
Este anúncio, acrescentou o porta-voz militar, é uma "resposta às declarações do presidente agressivo e terrorista dos Estados Unidos".
Na sexta-feira Donald Trump garantiu que as forças norte-americanas aniquilaram alvos militares na ilha de Kharg e alertou que a infraestrutura petrolífera local pode ser o próximo alvo.
C/Lusa