Embaixada indiana dos EAU garante que piloto da Flydubai está bem

"Muito tranquilizado por ter encontrado o comandante (...)" Smit Machchhar, "agradeço ao governo dos Emirados Árabes Unidos pelo apoio e pelos cuidados médicos que lhe estão a ser prestados", referiu o embaixador Deepak Mittal na rede social X.

O piloto, de nacionalidade indiana, foi atacado em pleno voo pelo copiloto na quarta-feira, segundo as autoridades israelitas, e a aeronave teve de fazer uma aterragem de emergência na Arábia Saudita, onde foi hospitalizado.

Segundo a imprensa indiana, foi posteriormente transferido para os Emirados.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha declarado à televisão norte-americana que o piloto "foi esfaqueado na cabeça e no braço".

O incidente aconteceu na quarta-feira, quando, alegadamente, os dois pilotos do voo que fazia a rota entre o Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Telavive (Israel) se confrontaram na cabine, o que provocou uma queda do avião de cinco mil metros em menos de 30 segundos, gerou pânico a bordo e levou a alertas de emergência e um código associado a uma possível tentativa de sequestro.

Segundo relatos divulgados pela imprensa internacional, a tripulação e passageiros habilitados terão conseguido intervir na cabine de comando e assumir o controlo do voo, aterrando de emergência no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita, onde foram hospitalizados vários tripulantes.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram hoje a criação de uma equipa de procuradores para investigar se houve motivação terrorista no incidente do voo entre Dubai e Telavive, no qual, segundo Israel, um piloto tentou abater a avião.

O Ministério Público dos Emirados Árabes Unidos esclareceu que está a assumir jurisdição do caso porque o avião opera sob bandeira emirati, o que permite a aplicação da sua lei a crimes cometidos a bordo, mesmo em território estrangeiro.

A intervenção do Ministério Público acontece um dia depois de a Autoridade Geral de Aviação Civil dos EAU --- com a qual os procuradores estão agora a coordenar as investigações --- ter classificado o caso como um "incidente de segurança" e ter iniciado uma investigação preliminar.

O Ministério Público pediu ainda ao público que "evite especulações" enquanto se aguardam os resultados oficiais, e a Flydubai solicitou que não se tirem conclusões precipitadas sobre as causas da altercação.

A Emirates, uma das companhias aéreas dos Emirados Árabes Unidos, anunciou hoje a suspensão imediata dos seus voos partilhados com a empresa aérea de baixo custo Flydubai de e para Telavive.

Na noite de quarta-feira, a Flydubai anunciou a suspensão temporária dos voos de e para Israel após o episódio entre o piloto e o copiloto, medida que "permitirá às autoridades competentes continuar o seu trabalho e esclarecer todos os factos relacionados com o incidente".