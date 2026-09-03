Embaixador russo rejeita junto de Lisboa acusações de ataque falhado na Alemanha

"O chefe da missão diplomática rejeitou as acusações dirigidas às estruturas estatais russas sobre ataques híbridos e salientou que não tinham sido apresentadas quaisquer provas do seu envolvimento no incidente", afirmou a embaixada num comunicado, sublinhando que a situação contribui para uma "maior deterioração das relações entre Moscovo e a União Europeia".

Para a representação diplomática russa em Portugal, esta alegada deterioração das relações serve "os interesses do regime de Kiev".

A reunião teve lugar hoje entre o embaixador russo em Portugal, Mikhail Kamynin, e a diretora-geral da Política Externa, Helena Malcata, depois de o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ter anunciado na quarta-feira a convocatória do diplomata russo.

Na nota, a embaixada russa em Lisboa argumentou que as autoridades ucranianas "procuram envolver a União Europeia o mais profundamente possível no confronto com a Rússia, conduzindo a situação para uma escalada perigosa".

Mikhail Kamynin discutiu ainda com Helena Malcata os alegados "ataques deliberados de Kiev contra alvos civis que têm sido realizados desde 2014", acrescentou o comunicado.

Em causa está o anúncio do Governo alemão de que a Rússia estaria por detrás da tentativa de ataque com drones contra o aeroporto de Leipzig em agosto, depois de a investigação apontar para os serviços secretos russos.

Como medidas retaliatórias, a Alemanha anunciou o encerramento do consulado-geral russo em Bona e do centro cultural russo na capital, Berlim.

Diversos países da UE, incluindo Portugal, condenaram a escalada e convocaram igualmente os representantes diplomáticos russos nos seus respetivos países.

Na noite de 4 de agosto, um drone carregado com explosivos foi encontrado na área de operações de carga do aeroporto, próximo de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo aparelho terá atingido pouco depois um avião da transportadora DHL.

Dez dias depois, os investigadores encontraram um terceiro drone num campo em Kabelsketal, no estado da Saxónia-Anhalt, junto à zona ocidental do aeroporto.

O aeroporto de Leipzig constitui um importante centro europeu de transporte de carga e é utilizado como ponto de trânsito para o envio de ajuda militar destinada à Ucrânia.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas descreveu na quarta-feira o ataque falhado como "terrorismo patrocinado por um Estado".

Hoje, a Rússia anunciou o encerramento de todas as filiais do Instituto Goethe no país, na sequência da decisão de Berlim de fechar o centro cultural Casa Russa na cidade alemã de Bona, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.

Moscovo acusou Berlim de não ter provas de que o ataque tenha sido orquestrado pelo país e o Presidente russo, Vladimir Putin, associou as acusações da Alemanha à instabilidade política interna do governo liderado pelo chanceler Friedrich Merz.