Embaixadores de Lugansk e de Pyongyang na Rússia discutem cooperação

Miroshnik disse que os dois diplomatas falaram, na quarta-feira, sobre cooperação "mutuamente benéfica", nomeadamente no turismo, bem como a possível participação de Pyongyang na "reconstrução das cidades de Luhansk destruídas durante a agressão ucraniana".

O diplomata de Lugansk disse na plataforma Telegram que as duas partes chegaram a acordo para realizar um estudo detalhado de "áreas promissoras de cooperação", que mais tarde serão consagradas num acordo formal.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia anunciou em julho o rompimento das relações diplomáticas com a Coreia do Norte, depois da nação asiática ter reconhecido a independência de Donetsk e Lugansk, localizadas na região de Donbass, no leste da Ucrânia.

A Ucrânia considerou a decisão de Pyongyang como uma tentativa de minar a soberania nacional e a integridade territorial do país, bem como uma violação da Carta das Nações Unidas e das normas e princípios fundamentais do direito internacional.

A Coreia da Norte e a Síria, ambos aliados da Rússia, são até ao momento os únicos países estrangeiros a reconhecer as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, apoiadas por Moscovo desde 2014.

O reconhecimento pela Rússia das autoproclamadas repúblicas populares do leste da Ucrânia ocorreu em 21 de fevereiro, três dias antes de invadir o país vizinho.

Em 15 de julho, os separatistas pró-russos da República Popular de Lugansk anunciaram a criação de um comité para preparar um futuro referendo de adesão à Rússia.