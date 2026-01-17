Embaixadores de UE reúnem de urgência domingo após anuncio de tarifas

A reunião surge depois das declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, que anunciou a imposição de tarifas a países da Europa que considera estarem contra a aquisição da Gronelândia pelos Estados Unidos.





Trump, afirmou que irá cobrar tarifas (de 10% em fevereiro e de 25% em junho) sobre mercadorias de oito países europeus, entre os quais seis Estados-membros da UE (Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia) e dois outros (Noruega e Reino Unido).

