Emirados Árabes Unidos denunciam ataque iraniano a dois navios em Ormuz

"Os Emirados Árabes Unidos condenam e repudiam veementemente o ataque hostil iraniano que teve como alvo dois navios afiliados à ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) enquanto transitavam pelo estreito de Ormuz, sem relatos de feridos", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos em comunicado.

A diplomacia dos emirados classificou o ataque como um ato de pirataria perpetrado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão que "representa uma ameaça direta à estabilidade da região, à sua população e à segurança energética global".

O ataque ocorreu na noite de hoje, segundo a agência de notícias WAM, que citou a empresa.

Abu Dhabi exigiu também que o Irão "reabra o Estreito de Ormuz de forma plena e incondicional, a fim de preservar a segurança regional e manter a estabilidade da economia e do comércio globais".

Antes do início da guerra no Médio Oriente, um quinto do petróleo mundial transitava pelo estreito de Ormuz, que liga o golfo Pérsico, do qual fazem parte os Emirados Árabes Unidos, ao oceano Índico.

Esta via navegável estratégica para o comércio global de petróleo está bloqueada pelo Irão desde o início da guerra, enquanto os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

Teerão exige que os navios obtenham autorização e pretende, eventualmente, impor taxas de serviço, uma medida fortemente contestada por Washington.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, realçou na quarta-feira que os Estados Unidos tinham o controlo total do estreito de Ormuz, uma alegação que os militares iranianos rejeitaram hoje como "mentiras" e "invenções".

Os Estados Unidos e o Irão retomaram as hostilidades no início de julho, quando colapsou o protocolo de acordo concluído em junho para pôr fim de forma duradoura à guerra no Médio Oriente.

Os ataques diminuíram de intensidade, com Trump a assegurar que estavam em curso negociações com o Irão, o que Teerão desmentiu.

O regime iraniano afirmou que estava apenas a conversar com Omã sobre um futuro itinerário para atravessar o estreito de Ormuz.

A guerra foi desencadeada pelos Estados Unidos e por Israel, quando lançaram uma ofensiva conjunta contra o Irão em 28 de fevereiro, apesar de na altura decorrerem negociações entre Washington e Teerão sobre o programa nuclear iraniano.