Emirados Árabes Unidos e Qatar preparam reabertura de embaixadas

Numa declaração, o Gabinete de Imprensa Internacional do Qatar indicou que os dois países estão a trabalhar no sentido de se reabrirem as embaixadas "o mais rápido possível".

Também num comunicado, os Emirados Árabes Unidos confirmaram que está em curso" a ativação" dos laços diplomáticos entre os dois países, que inclui a reabertura das embaixadas.

Nenhuma das declarações avançou uma data para a reabertura das missões diplomáticas.

Os Emirados Árabes Unidos, assim como Bahrein, Egito e Arábia Saudita, lançaram em 2017 um boicote ao Qatar e bloquearam o espaço aéreo à companhia aérea do país, além de impor outras restrições.

As quatro nações ficaram irritadas com o restabelecimento dos laços diplomáticos do Qatar com países islâmicos e sobretudo com o Irão, bem como com outras alegações políticas durante a administração norte-americana liderada então por Donald Trump.

A medida desencadeou a maior crise diplomática entre os países do Golfo Árabe desde que o Iraque invadiu o Kuwait, em 1990.

Inicialmente, Trump pareceu apoiar os quatro países, embora mais tarde, em 2019?, tenha recebido o emir do Qatar na Casa Branca.

O Qatar, cuja riqueza vem de um campo de gás natural `offshore` que partilha com o Irão, abriga o quartel-general avançado do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos.

O boicote terminou em 2021, pouco antes da posse do novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A organização do Campeonato do Mundo de Futebol de 2022 no Qatar contou com a presença do presidente do Egito e do príncipe herdeiro saudita na cerimónia de abertura.

Desde então, as relações do Qatar com o Bahrein e os Emirados também desanuviaram.