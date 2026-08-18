Emirados Árabes Unidos suspendem relações comerciais com o Irão até nova ordem

O comunicado referiu a escalada regional de violência que, refere, mina a paz e a segurança regional e internacional.





O anúncio segue-se a acusações contra o Irão, esta terça-feira, de ataques a navios com dois mísseis balísticos que caíram ao mar, marcando o primeiro ataque detectado contra o país em vários meses. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baghaei, rejeitou na manhã de quarta-feira um comunicado dos Emirados Árabes Unidos que afirmava que o Irão estava por trás dos mísseis lançados contra o país do Golfo um dia antes. Disse em comunicado que as "acusações" dos Emirados Árabes Unidos eram "infundadas".



"A análise mostrou que os dois mísseis balísticos detetados, originários do Irão, tinham como alvo embarcações marítimas e caíram ao mar", afirmou o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos num primeiro comunicado divulgado esta terça-feira, depois de inicialmente ter alegado que o ataque tinha atingido o seu território.



"O primeiro míssil caiu fora das águas territoriais, enquanto o segundo caiu dentro das águas territoriais", declarou o ministério no seu comunicado inicial à imprensa.



Mais cedo, nesse dia, o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos emitiu um alerta telefónico, aconselhando a população a abrigar-se devido a "ameaças de mísseis".



"Devido à situação atual e às ameaças de mísseis, dirija-se imediatamente para um local seguro no edifício mais próximo", dizia o alerta, que foi cancelado pouco depois.



Este foi o primeiro alerta dado à população e deste tipo desde julho, quando foi enviada uma mensagem de aviso sobre um ataque que, no final, não atingiu o território. Outro falso alarme também foi acionado em junho.



O principal negociador dos Emirados Árabes Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou na terça-feira que o Estreito de Ormuz, crucial para o transporte marítimo dos Emirados, permanecerá encerrado até que Washington cumpra os seus compromissos no âmbito do memorando de entendimento de junho.



Os petroleiros pertencentes à empresa estatal emiradense Adnoc têm sido alvos repetidos nas últimas semanas.



Durante a primeira fase da guerra no Médio Oriente, desencadeada a 28 de Fevereiro por ataques israelitas e americanos contra o Irão, Teerão lançou quase 3.000 ataques contra os EAU, tornando-os o seu principal alvo de retaliação.



Desde a entrada em vigor do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão, em Junho, que foi quebrado em Julho, os EAU não reportaram qualquer ataque, ao contrário de outros países do Golfo.

