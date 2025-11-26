Emissário de Trump encontra-se na próxima semana com Putin em Moscovo

O Kremlin confirmou esta quarta-feira que o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, visitará Moscovo na próxima semana. Na última noite, um ataque das forças russas provocou 19 mortos e grandes estragos em Zaporizhia.



c/ agências

Ushakov acrescentou que "vários outros representantes do governo norte-americano" envolvidos na questão ucraniana acompanharão Witkoff na viagem, anunciada por Donald Trump., mas "apenas quando o acordo para pôr fim a esta guerra estiver concluído ou se estiver chegado à fase final" das negociações.A agência Bloomberg noticiou também na terça-feira que Steve Witkoff deu conselhos a um conselheiro de Vladimir Putin sobre como comunicar com o Presidente norte-americano em relação ao conflito na Ucrânia.O enviado especial norte-americano, segundo a mesma fonte, aconselhou que esta conversa se realizasse antes da visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à Casa Branca.Donald Trump tinha dado na semana passada um prazo até quinta-feira (dia 27 de novembro) ao homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para responder ao seu plano de paz de 28 pontos, o que levou à realização de contactos urgentes entre as principais lideranças europeias, Kiev e Washington.No rescaldo destas reuniões, realizadas no domingo,Kiev espera agora "organizar a visita de Zelensky aos Estados Unidos o mais rapidamente possível, em novembro, para finalizar os restantes passos e chegar a um acordo com o presidente Trump", segundo o secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov.Uma fonte próxima do processo negocial disse à agência France-Presse (AFP) que aA versão mais recente do plano permite à Ucrânia manter um exército de 800 mil soldados, em comparação com os 600 mil da versão inicial. "Não se fala em limite; é aproximadamente o número atual", segundo a mesma fonte próxima do assunto, que falou sob anonimato.Algumas das questões mais sensíveis, particularmente as territoriais, poderão ser "discutidas a nível presidencial", continuou.Na terça-feira, Donald Trump referiu-se a negociações "longas e complicadas" sobre a demarcação de "fronteiras".Na linha da frente, o exército russo, que controla quase um quinto do território ucraniano, continua o seu lento avanço pela linha oriental, alegando nos últimos dias ter capturado várias aldeiasAs autoridades russas deverão aumentar o número de pessoas que se identificam como russas e falam russo nas partes da Ucrânia incorporadas no país desde a invasão de Moscovo, em 2022, de acordo com um documento assinado pelo presidente Vladimir Putin.Mas, desde a invasão, essa simpatia desapareceu e as sondagens mostram que o uso do russo sofreu um declínio acentuado.Em seis meses, as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia foram incorporadas na Rússia, embora Moscovo não tenha total controlo militar sobre as mesmas."Os resultados da implementação desta estratégia serão avaliados através da monitorização do alcance dos seguintes indicadores-alvo até 2036: o nível de identidade cívica russa (autoconsciência cívica) – não inferior a 95 por cento", refere o decreto.O ucraniano é a única língua oficial da Ucrânia desde o colapso do domínio soviético em 1991 e a conquista da independência, mas as autoridades de Kiev negam qualquer alegação de que os falantes de russo tenham sofrido discriminação.A Rússia alega que a ideologia neonazi permeia a vida pública ucraniana desde a revolta popular de 2014, que obrigou o então presidente, pró-Rússia, a fugir do paísAs forças russas realizaram um ataque em massa comna cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na noite de terça-feira, provocando incêndios, ferindo 19 pessoas e danificando gravemente edifícios e veículos, revelou o governador regional."Está em curso uma operação de resgate em 12 locais", disse Fedorov num vídeo publicado nas redes socias. "Foi mobilizado o número máximo de unidades dos Serviços de Emergência Estatais, da polícia nacional e das nossas equipas médicas".Imagens publicadas online mostravam bombeiros a combater incêndios em edifícios residenciais e veículos destruídos nas ruas da cidade.A Força Aérea da Ucrânia afirmou ter abatido 72 dos 90e dois mísseis balísticos lançados pela Rússia num ataque que atingiu todo o país durante a noite.As forças russas ocupam grandes extensões de território na região de Zaporizhzhia e têm conquistado terreno recentemente, embora a cidade com o mesmo nome continue sob controlo ucraniano.O chefe da região de Zaporizhzhia, Yevgeny Belitsky, nomeado pela Rússia, afirmou que as forças ucranianas atacaram a infraestrutura da rede elétrica em áreas controladas pela Rússia.