Negociações de paz. Casa Branca anuncia "progressos enormes" apesar de pontos "delicados"

"Existem alguns pontos delicados, mas não insuperáveis, que devem ser resolvidos e exigirão mais negociações entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos", escreveu a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, no X.





Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025





As autoridades norte-americanas confirmaram igualmente esta terça-feira que as conversações que estão a decorrer em Abu Dhabi entre o secretário americano do Exército, Dan Driscoll, e uma delegação russa também estão a progredir. "As conversações estão a correr bem e continuamos otimistas", disse o porta-voz do governante, Jeff Tolbert.





O presidente americano, Donald Trump, garantiu esta tarde na Casa Branca que os Estados Unidos estão "muito perto" de concluir o acordo de paz para a Ucrânia. "Não é fácil", disse, admitindo que pensa "que estamos muito perto de um acordo. Veremos".

Kiev pronta para discutir com Trump e aliados

Entretanto, Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia está pronta para avançar com o plano de paz e disposta a discutir os seus "pontos sensíveis" com Trump e aliados.

O líder ucraniano exortou os líderes europeurs a prepararem um quadro para o envio de uma "força de segurança" à Ucrânia e a continuarem a apoiar Kiev enquanto Putin não mostrar vontade de pôr fim à guerra.

"Oportunidade de alcançar progressos reais"





A "coligação dos dispostos" reuniu-se esta terça-feira com a participação do presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e do secretário-geral da NATO, Mark Rutte. O primeiro-ministro britânico adiantou que "a Ucrânia está satisfeita com o projeto que surgiu em Genebra" e que as negociações em curso registaram um avanço importante.





"A Ucrânia confirma que está satisfeita com o projeto que surgiu em Genebra, que, claro, não aborda a questão do território", sublinhou Keir Starmer esta terça-feira.





À margem do encontro, o presidente francês afirmou ver "finalmente uma oportunidade de alcançar progressos reais rumo a uma paz duradoura".





"Finalmente existe uma oportunidade de alcançar progressos reais rumo a uma paz duradoura", declarou Emmanuel Macron, acrescentando que garantias de segurança "robustas" para a Ucrânia são essenciais para a paz.





O chefe de Estado francês denunciou a falta de "vontade russa" para negociar a paz e apelou a "continuar a pressionar" a Rússia para que esta negocie: "Não há hoje claramente vontade russa de um cessar-fogo", afirmou Macron.

