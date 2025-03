Kremlin diz que alguém tem de forçar Zelensky a fazer as pazes depois do confronto com Trump

. Eles querem que a guerra continue”, acusou Peskov.. É muito importante que alguém force o próprio Presidente ucraniano a mudar a sua posição. Ele não quer a paz. Alguém tem de obrigar Zelensky a querer a paz”.”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentando que “Zelensky mostrou uma total falta de diplomacia”.

“Nesta situação, apenas os esforços dos Estados Unidos e a boa vontade de Moscovo não serão suficientes” para pôr fim ao conflito na Ucrânia, sublinhou.

Peskov afirmou ainda que o Presidente russo, Vladimir Putin, repetiu em várias ocasiões que as autoridades ucranianas “recusam um acordo através de negociações”.Vladimir Putin, segundo Peskov, estava familiarizado com o “evento sem precedentes” na Sala Oval - que segundo o porta-voz,

“Além disso, vemos que o Ocidente coletivo começou a perder parcialmente a sua coletividade e que se iniciou uma fragmentação do Ocidente coletivo”, acrescentou Peskov.





Para o porta-voz do Kremlin, Zelensky confirmou também a incapacidade de Kiev em aceitar a anexação dos seus territórios pela Rússia, não reconhecida pela Ucrânia nem pela generalidade da comunidade internacional.

”, afirmou, referindo-se à anexação da Crimeia, em 2014, e de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, em 2022.Peskov acrescentou que Moscovo vai prosseguir as negociações com Washington, iniciadas em meados de fevereiro em Riade, para normalizar as relações bilaterais.Para o Kremlin, as promessas feitas pelos líderes europeus na cimeira de Londres sobre a Ucrânia no fim de semana para aumentar o financiamento a Kiev não ajudarão a encontrar uma solução pacífica para o conflito.Dmitry Peskov considera que as promessas de financiamento dos líderes europeus - incluindo um acordo de dois mil milhões de dólares de mísseis de defesa aérea da Grã-Bretanha - farão com que a guerra se arraste.

“Isto não está claramente relacionado com um plano de paz [e permitirá apenas] a continuação das hostilidades”, transmitiu Peskov aos jornalistas.





c/ Agências