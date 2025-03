Zelensky e aliados europeus aperfeiçoam resposta a Trump

Estas posições serão apresentadas aos nossos parceiros americanos”, afirmou na rede social Telegram, após uma reunião em Londres, no domingo, com os seus aliados.”, sublinhou o chefe de Estado ucraniano."Estamos todos unidos num ponto principal:. E esta é a posição de toda a Europa, de todo o continente. O Reino Unido, a União Europeia, a Noruega e a Turquia", acrescentou Zelenski num discurso à nação transmitido esta segunda-feira pelos meios de comunicação ucranianos.Na véspera, Volodymyr Zelenskiy revelou que está confiante que relação com Donald Trump ainda pode ser salva.“Estou pronto para todos os formatos construtivos nas relações com os Estados Unidos. Penso que temos tudo o que precisamos”, sublinhou à imprensa, acrescentando, no entanto, que é necessário ‘compreender certas linhas vermelhas’ por parte da Ucrânia.

Em particular, Kiev exige garantias de segurança em caso de cessar-fogo, que Washington se recusou a conceder até à data.

Paris e Londres propõe trégua de um mês



Paulo Rangel diz que é importante que todos os aliados se mantenham empenhados no acordo de paz. O ministro português dos Negócios Estrangeiros espera que ainda seja possível um acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos, apesar do que aconteceu na Casa Branca.diz que é importante que todos os aliados se mantenham empenhados no acordo de paz.

Abalados pela aproximação entre Washington e Moscovo e atordoados pelos ataques virulentos de que Zelensky foi alvo na Casa Branca, na passada sexta-feira, os aliados de Kiev tentaram cerrar fileiras no domingo.Na sexta-feira, na Casa Branca, perante as câmaras de todo o mundo, Zelensky foi acusado por Trump de “se ter colocado numa posição muito má” e intimado a fazer um pacto com a Rússia, sob pena de os Estados Unidos o “desiludirem”.Os líderes europeus, aos quais se juntaram em Londres a Turquia, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, concordaram no domingo com a necessidade de tentar manter os Estados Unidos do seu lado.Trata-se de uma trégua “no ar, nos mares” e relativa a ataques a “infraestruturas energéticas”, explicou Macron em pormenor ao diário francês. A vantagem desta trégua, que exclui as operações terrestres, é que “sabemos medi-la”, apesar de a frente ser imensa, “o equivalente à linha Paris-Budapeste”, o chefe de Estado francês.“A Europa deve fazer a maior parte do trabalho, mas para defender a paz no nosso continente, e para ter sucesso, este esforço deve ser fortemente apoiado pelos Estados Unidos”, frisou.e disse que pretende apresentar um plano para “rearmar a Europa” na quinta-feira, durante uma cimeira especial da União Europeia em Bruxelas.A Ucrânia é “vítima da agressão russa” e a Ucrânia é “o país mais forte do mundo”.Já oinsistiu que a Ucrânia é “uma vítima da agressão russa e esta verdade permanece inabalável para todos”. A Alemanha é o segundo maior fornecedor de ajuda a Kiev desde a invasão russa, atrás dos Estados Unidos, com um total de 44 mil milhões de euros.Perante o Presidente russo Vladimir Putin, trata-se de enviar a mensagem “de que o Ocidente não tem qualquer intenção de capitular perante a sua chantagem e agressão”, acrescentou o

Washington intensificou a pressão sobre Zelensky No domingo, Washington intensificou a pressão sobre Zelensky, aumentando a perspetiva de que este poderia ter de sair. “Precisamos de um líder que possa negociar connosco, negociar com os russos e acabar com esta guerra”, disse o conselheiro de segurança nacional de Trump, Mike Waltz.

O presidente ucraniano respondeu que não seria “tão fácil” substituí-lo, “tendo em conta o que se está a passar, tendo em conta o apoio” que tem.“Não seria apenas uma questão de organizar eleições. Eu também teria de ser impedido de me candidatar”, acrescentou, reiterando que estava disposto a deixar o seu cargo em troca da adesão da Ucrânia à NATO.Washington e Moscovo, que se congratula com a mudança radical da política americana, iniciaram negociações no mês passado - sem convidar a Ucrânia nem os europeus - para pôr fim à guerra, pela qual o Presidente americano se recusa a considerar responsável o Presidente russo Vladimir Putin.Referindo-se aos receios provocados por esta aproximação, Trump afirmou na sua rede social Truth, no domingo à noite, que “devíamos passar menos tempo a preocuparmo-nos com Putin e mais tempo a preocuparmo-nos com os bandos de migrantes violadores”, em particular.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, acusou Zelensky, no domingo à noite, de ter “estragado tudo” ao recusar-se a assinar o acordo na sua versão atual.





c/ Agências