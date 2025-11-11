Emissões de CO2 na China permanecem estáveis ou em queda

A emissão de CO2 aumentou 0,8 por cento em 2024, após uma recuperação pós-pandemia no início do ano, segundo uma análise anterior da publicação climática Carbon Brief.

A China adicionou 240 GW de capacidade solar nos primeiros nove meses deste ano e 61 GW de energia eólica, o que a coloca a caminho de bater mais um recorde de energias renováveis em 2025. No ano passado, o país instalou 333 GW de energia solar, mais do que o resto do mundo.

A análise do Centro de Investigação em Energia e Ar Limpo (Crea), para o Carbon Brief, constatou que as emissões de CO2 da China permaneceram inalteradas em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2025, graças, em parte, à queda das emissões dos setores das viagens, cimento e aço.



A China é o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa no meio das alterações climáticas (15,6 mil milhões de toneladas de CO2 equivalente) e o país com a maior frota de veículos elétricos e infraestruturas de energia renovável.

Metas demasiado modestas

Mas a China tem um historial de prometer menos e de entregar mais do que o esperado em relação às metas climáticas.

O Governo incentivou ainda as refinarias a migrarem para a produção química para compensar a queda da procura de combustíveis para os transportes, no meio da ampla transição para os veículos elétricos.





Li Shuo, diretor do China Climate Hub no Asia Society Policy Institute, um think tank sediado nos EUA, afirmou numa nota que as mais recentes metas climáticas chinesas devem ser vistas como uma base e não como um teto.

China elogiada na COP30

A saída dos EUA dos acordos climáticos internacionais sob a presidência de Donald Trump abriu espaço para que a China desempenhe um papel maior na questão, incluindo na COP30, a cimeira climática da ONU no Brasil.

O texto integral só será publicado no próximo ano, mas as autoridades chinesas já indicaram que os sistemas energéticos de baixo carbono serão um dos focos do plano.





c/ agências