Emissões de CO2 na China permanecem estáveis ou em queda
A China, o maior poluidor do mundo, está a caminho de atingir antecipadamente a meta de pico de emissões, mas não alcançou o objetivo de redução da intensidade de carbono.
As últimas análises revelam que as emissões de dióxido de carbono da China permaneceram estáveis ou em queda nos últimos 18 meses, reforçando a esperança de que o maior poluidor do mundo tenha conseguido atingir a sua meta de pico de emissões de CO2 bem antes do previsto.
A tendência, que começou em março de 2024, significa que as emissões de CO2 podem cair este ano, na ausência de um pico no final do ano, mostrou a análise de Lauri Myllyvirta, do Centro de Investigação de Energia e Ar Limpo, com sede em Helsínquia.A emissão de CO2 aumentou 0,8 por cento em 2024, após uma recuperação pós-pandemia no início do ano, segundo uma análise anterior da publicação climática Carbon Brief.
O rápido aumento da implementação da geração de energia solar e eólica – que cresceu 46 por cento e 11 por cento, respetivamente, no terceiro trimestre deste ano – fez com que as emissões do setor energético do país se mantivessem estáveis, mesmo com o aumento da procura de eletricidade.
Lauri Myllyvirta, analista-chefe da Crea, observou que a tendência geral de emissões da China para 2025 poderá ainda registar um pequeno aumento, dependendo do que acontecer no último trimestre do ano.
Mas, assumindo que 2025 segue a tendência dos anos anteriores, em que a procura de eletricidade chinesa e as emissões associadas crescem mais rapidamente nos meses de Verão, as suas emissões de CO2 poderão registar uma descida ao longo do ano.
A China é o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa no meio das alterações climáticas (15,6 mil milhões de toneladas de CO2 equivalente) e o país com a maior frota de veículos elétricos e infraestruturas de energia renovável.
Embora a China esteja provavelmente no bom caminho para atingir a sua meta de pico de emissões antes do previsto, a analista da Crea frisou que algumas áreas da economia estão na contramão da tendência de descarbonização.
A procura de petróleo e as emissões no sector dos transportes caíram cinco por cento no terceiro trimestre, mas cresceram 10% noutros sectores, devido ao aumento da produção de plásticos e outros produtos químicosMetas demasiado modestas
As metas duplas de Pequim em matéria de carbono são atingir o pico de emissões até 2030 e a neutralidade líquida até 2060. Em setembro, o país divulgou as suas mais recentes metas climáticas, que visam reduzir as emissões totais de gases com efeito de estufa entre sete por cento e 10 por cento do pico até 2035.
A estabilidade das emissões no terceiro trimestre de 2025 ocorreu porque o aumento das emissões do setor químico compensou as quebras ou estabilizações noutros setores.Mas a China tem um historial de prometer menos e de entregar mais do que o esperado em relação às metas climáticas.
As emissões do setor dos transportes caíram cinco por cento e as do setor elétrico mantiveram-se estáveis no terceiro trimestre, mesmo com o aumento de 6,1 por cento da procura de eletricidade, segundo a análise.
Os especialistas afirmam que estas metas são demasiado modestas para evitar uma catástrofe global e estão muito aquém da redução de 30 por cento que é viável e necessária.
A geração de eletricidade a partir de fontes eólicas, solares, nucleares e hidroelétricas cobriu cerca de 90 por cento deste aumento da procura. A geração a gás também reduziu a quota de carvão.
No entanto, o crescimento da indústria química impediu a queda das emissões totais. A produção de plástico cresceu 12 por cento em termos homólogos, entre janeiro e setembro, impulsionada pela crescente procura interna de plástico para entrega de alimentos e comércio eletrónico.
A China também aumentou a produção interna de polietileno, o tipo de plástico mais utilizado, em resposta à guerra comercial com os EUA, segundo a análise.
A China está também a caminho de não atingir a sua meta de redução da intensidade carbónica – as emissões de CO2 por unidade de produto interno bruto – entre 2020 e 2025.
Isto significa que serão necessárias reduções mais drásticas para que o país atinja a sua meta de 2030 de reduzir a intensidade carbónica em 65 por cento, em comparação com 2005.
China elogiada na COP30
As conclusões surgem numa altura em que os líderes globais se reúnem no Brasil para a COP30, que decorre num contexto de crescente urgência na luta contra a crise climática.
O presidente chinês, Xi Jinping, não compareceu na cimeira de líderes na conferência climática da ONU, mas a delegação chinesa está presente nas negociações. O homólogo americano de Xi, Donald Trump, também não compareceu nem enviou uma equipa de negociação.A saída dos EUA dos acordos climáticos internacionais sob a presidência de Donald Trump abriu espaço para que a China desempenhe um papel maior na questão, incluindo na COP30, a cimeira climática da ONU no Brasil.
Na semana passada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o mundo enfrenta uma “falha moral e negligência mortal” caso os governos não consigam limitar o aquecimento global a 1,5°C.
Na segunda-feira, André Corrêa do Lago, diplomata brasileiro e presidente da COP30, elogiou o progresso da China nas tecnologias verdes. “A China está a apresentar soluções que são para todos, não apenas para a China”, disse, acrescentando que os países ricos perderam o entusiasmo em enfrentar a crise climática.
Na China, todas as atenções estão viradas para o 15.º Plano Quinquenal, que define as prioridades e políticas do governo para o período de 2026 a 2030.
China elogiada na COP30
As conclusões surgem numa altura em que os líderes globais se reúnem no Brasil para a COP30, que decorre num contexto de crescente urgência na luta contra a crise climática.
O presidente chinês, Xi Jinping, não compareceu na cimeira de líderes na conferência climática da ONU, mas a delegação chinesa está presente nas negociações. O homólogo americano de Xi, Donald Trump, também não compareceu nem enviou uma equipa de negociação.A saída dos EUA dos acordos climáticos internacionais sob a presidência de Donald Trump abriu espaço para que a China desempenhe um papel maior na questão, incluindo na COP30, a cimeira climática da ONU no Brasil.
Na semana passada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o mundo enfrenta uma “falha moral e negligência mortal” caso os governos não consigam limitar o aquecimento global a 1,5°C.
Na segunda-feira, André Corrêa do Lago, diplomata brasileiro e presidente da COP30, elogiou o progresso da China nas tecnologias verdes. “A China está a apresentar soluções que são para todos, não apenas para a China”, disse, acrescentando que os países ricos perderam o entusiasmo em enfrentar a crise climática.
Na China, todas as atenções estão viradas para o 15.º Plano Quinquenal, que define as prioridades e políticas do governo para o período de 2026 a 2030.
O texto integral só será publicado no próximo ano, mas as autoridades chinesas já indicaram que os sistemas energéticos de baixo carbono serão um dos focos do plano.
c/ agências