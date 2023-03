Empresas chinesas estão a enviar armas e equipamentos militares para a Rússia

avançou esta quinta-feira que várias empresas chinesas, incluindo uma com ligações ao Governo de Xi Jinping, enviaram mil espingardas e outros equipamentos para fins militares, como peças de drones e coletes à prova de bala, a entidades russas.Os dados aos quais o jornal norte-americano teve acesso mostram que a China North Industries Group Corporation Limited, uma das maiores empresas estatais de defesa do país, enviou armas em junho de 2022 para uma empresa russa chamada Tekhkrim.Tal como explica o, embora os dados não mostrem que Pequim está a vender armas para Moscovo para ajudar especificamente na sua ofensiva contra a Ucrânia, indicam que Pequim está a fornecer às empresas russas equipamentos de “uso duplo”, isto é, materiais que também podem ser utilizados no campo de batalha.Nas últimas semanas, o Ocidente tem vindo a alertar para um eventual apoio militar da China à Rússia, apesar de Pequim ter negado reiteradamente.O ministro dos Negócios Estrangeiros da China garantiu ainda estar empenhado na paz na Ucrânia, lembrando que Pequim propôs um plano para pôr fim à guerra A União Europeia expressou “profunda preocupação” em relação a um eventual apoio militar de Pequim a Moscovo e alertou a China que tal “constituiria uma linha vermelha”.