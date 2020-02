Encontrados detritos nos depósitos de combustível em aviões 737 MAX da Boeing

Na terça-feira, o blogue de aviação Leeham News reportou que foram encontrados “foreign objects debris”, os chamados FOD ou “detritos de objetos estranhos”, em português, durante uma manutenção a alguns dos aviões 737 MAX da Boeing.Segundo explica o blogue de aviação,A Boeing confirmou a presença desses detritos em alguns dos seus modelos e anunciou que está a tomar medidas para resolver a situação e que já foi ordenada uma inspeção a todos os aviões 737 MAX., disse Mark Jenks, chefe do programa 737 da Boeing, numa mensagem deixada aos funcionários da empresa norte-americana.O blogue de aviaçãodiz ainda que “é improvável que as inspeções atrasem a recertificação ou o teste do MAX”, acrescentando que levará cerca de três dias. “O combustível deve ser drenado e os vapores dissipados antes que os tanques de combustível possam ser abertos”, explica o blogue.

Uma imensa lista de problemas

Este é mais um incidente para a lista de problemas com o 737 Max da Boeing, um modelo que os próprios funcionários da empresa dizem ter sidoA empresa norte-americana anunciou que iria suspender a sua produção até serem identificados todos os problemas e as entidades reguladoras autorizarem a circulação.ressalva, no entanto, que estes detritos detetados nos depósitos de combustível não estão relacionados com os problemas que causaram a queda dos dois aparelhos, que se acredita estar relacionada com falhas nos sensores.“Não deve ser feita nenhuma conexão com o aterramento, acidentes ou investigações do 737 MAX, a não ser apenas mais um problema descoberto que deve ser agora corrigido”, escreve o blogue de aviação.