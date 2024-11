Encontro entre PR e candidatos arranca sem Venâncio Mondlane

O encontro, no gabinete do chefe de Estado, na Presidência da República, arrancou cerca das 16:00 locais (14:00 em Lisboa), apenas com a presença dos candidatos Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), Ossufo Momade, apoiado pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), e Lutero Simango, apoiado pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

O encontro decorreu durante alguns minutos e foi anunciado que seria agendada uma segunda reunião, num formato a anunciar, após a insistência de Ossufo Momade e Lutero Simango para a presença de Venâncio Mondlane.