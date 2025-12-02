Encontro Putin-Witkoff termina sem compromissos sobre territórios ocupados na Ucrânia

“Nenhuma solução de compromisso (sobre os territórios) foi escolhida, mas algumas propostas americanas puderam ser discutidas”, apontou Yuri Ushakov, conselheiro russo em declarações aos jornalistas.





Segundo Ushakov, a discussão foi “útil” e “construtiva”, sendo que os contactos entre Moscovo e Washington vão prosseguir, com “muito trabalho a fazer” para chegar a um acordo.





"Conseguimos por-nos de acordo em relação a alguns pontos (...), outros suscitaram críticas, mas o essencial é que tenha havido uma discussão construtiva e que as partes tenham declarado a sua vontade de continuar os seus esforços", apontou. Steve Witkoff fez-se acompanhar para este encontro por Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump.





De acordo com o conselheiro do Kremlin as discussões não incidiram sobre "formulações concretas" de um acordo, mas sobre "o contexto".



Yuri Ushakov afirmou que Putin reiterou durante o encontro as críticas que já havia deixado durante a tarde às "ações destrutivas" dos europeus em relação a estas negociações, acusando a Europa de querer "impedir" os esforços americanos para pôr fim à guerra na Ucrânia.







Kirill Dmitriev, enviado russo para os assuntos económicos internacionais, referiu-se ao encontro como "produtivo" numa mensagem na rede social X.







