Entre danças e sons. Os animais também têm eleições e os seus próprios sistemas de voto

Tal como os seres humanos, os animais vivem em grupo e, como tal, precisam de tomar decisões em conjunto para manter a harmonia. Quer seja para proteção, para encontrar alimento ou ninho, os animais precisam de chegar a consensos e, por isso, têm os seus próprios métodos eleitorais.Não se dirigem às urnas para votar, mas em certos aspetos os métodos eleitorais são semelhantes aos que existem no “mundo humano”.Nestes últimos casos, muitas das vezes são as fêmeas ou as matriarcas que detêm o poder. O exemplo mais conhecido é o das abelhas.Quando o grupo de abelhas cresce e a colmeia começa a ficar sobrelotada, a rainha e metade do grupo abandonam o ninho em busca de um novo lar, ficando uma jovem rainha a governar a antiga colónia.Centenas de abelhas exploradoras partem à busca de um novo lar, inspecionando cada cavidade das árvores e avaliando fatores como o tamanho, exposição solar, humidade e temperatura até encontrarem o local ideal.No final de cada missão, quando as abelhas exploradoras julgam ter encontrado o sítio perfeito, regressam à colmeia e dão então início à campanha eleitoral.Quando um grande número de abelhas está a dançar a mesma coreografia, a decisão está tomada e todas voam em direção ao novo lar.

As fêmeas e a matriarca decidem

É a elefante mais velha do grupo que decide onde e quando comer e é a responsável por levar a manada a encontrar água durante a seca.Tal como explica o jornal, em 1990, Herbert Prins, professor de Ecologia da Universidade de Wageningen, nos Países Baixos, percebeu que eram apenas as fêmeas que se levantavam e que estavam, na verdade, a exercer o seu direito de voto. Antes de se deitarem novamente, as fêmeas olham numa determinada direção durante alguns segundos. Depois de todas expressarem as suas preferências, o rebanho segue na direção que recolheu mais votos.

Suricatas são mais liberais

Quando saem das suas tocas, cada suricata parte à busca de comida. Cada um procura a sua própria refeição, mas deslocam-se em grupos, que variam entre seis a 19 indivíduos.Dado que vivem no deserto, os suricatas procuram por comida na areia e não conseguem comunicar visualmente. Recorrem, por isso, aos sons para se guiarem.Um estudo publicado em 2010 mostrou que apenas dois suricatas, machos ou fêmeas, a emitirem a “chamada de movimento”, é suficiente para fazer todo o grupo mudar de direção.