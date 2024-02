Entre negociações para cessar-fogo, Israel apresenta plano de evacuação de zonas de combate

, indicou ainda o gabinete de Netanyahu, embora na declaração não seja mencionada Rafah.Os Estados Unidos tinham alertado que não apoiariam qualquer operação militar na cidade sem um plano “credível” para retirar os palestinianos. Mas o plano apresentado esta segunda-feira também inclui, de acordo com as autoridades israelitas,Este anúncio surge antes da anunciada ofensiva terrestre israelita em Rafah, cidade sobrepovoada do sul do território palestiniano, considerada por Benjamin Netanyahu como o “último bastião” do movimento islamita Hamas. No início de fevereiro, o Governo israelita anunciou que tinha ordenado às Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) que elaborassem um plano para a evacuação de civis nesta cidade junto da fronteira fechada do Egito, onde se refugiaram e ficaram cercadas mais de um milhão de pessoas.Ao mesmo tempo que prosseguiam negociações no Catar destinadas a garantir uma nova trégua na guerra contra o Hamas, no domingo, o Executivo de Netanyahu continuou a alertar para esta operação militar., disse Netanyahu., advertiu o primeiro-ministro israelita em declarações à cadeia televisiva norte-americana CBS., afirmou.

Hamas acusa Israel de “não estar preocupado”

Nas declarações de domingo sobre um possível acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns, Benjamin Netanyahu afirmou que o Hamas tinha de “chegar a uma situação razoável”., disse o primeiro-ministro israelita em entrevista à CBS.Em reação a estas declarações, um alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuhri, considerou que os comentários de Netanyahu lançam dúvidas sobre a disposição de Israel em garantir um acordo., disse Abu Zuhri à Reuters, acusando o líder israelita de querer “prosseguir as negociações entre bombardeamentos e derramamento de sangue”.Enquanto prosseguem no Catar as negociações na perspetiva de uma nova trégua,. O Ministério da Saúde de Gaza, tutelado pelo Hamas, referiu-se a 86 mortos nas últimas 24 horas.Entretanto, a organização Human Rights Watch acusou Israel de desrespeitar uma ordem do Tribunal Internacional de Justiça ao não prestar ajuda humanitária e serviços básicos à população de Gaza.Em janeiro, o TIJ ordenou a Israel que "tomasse medidas imediatas e eficazes para permitir a prestação de serviços básicos e de ajuda humanitária urgentes e necessárias", acrescentando que devia apresentar um relatório sobre o cumprimento de iniciativas específicas "no prazo de um mês". Mas segundo disse esta segunda-feira a organização não-governamental,

Para a HRW com sede nos Estados Unidos, Israel está a cometer atos de "punição coletiva" que equivalem a "crimes de guerra" por incluírem a fome como arma de guerra.





, disse Omar Shakir, diretor da Human Rights Watch para Israel e Palestina, num comunicado.





A HRW urge os "países a usarem todas as formas de influência, incluindo sanções e embargos, para pressionar o Governo israelita a cumprir as ordens vinculativas do tribunal no caso de genocídio".