Entrevista a Augusto Santos Silva. Sanções à Rússia "são dinâmicas"

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

"Está marcada para a próxima sexta-feira uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da NATO e, portanto, nós vamos acompanhando ao minuto a situação", fez notar o governante.



"A lógica é a de agravar o isolamento internacional da Rússia, agravar as dificuldades de mobilidade, de liberdade de movimentos colocadas às pessoas singulares e coletivas, às empresas, às entidades e aos cidadãos russos, e agravar também as sanções dirigidas contra a economia russa", enfatizou Augusto Santos Silva.



Quanto ao pedido de adesão à União Europeia por parte da Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros recusou a ideia de que uma resposta afirmativa, no curto prazo, pudesse ser encarada como uma provocação a Moscovo.



"Faço minhas as palavras da presidente da Comissão Europeia, dizendo que sim, estamos disponíveis. Isso não nos deve desviar do essencial. O essencial é o que nós fazemos agora. A Ucrânia está sob guerra, sob invasão militar da Rússia e nós devemos apoiar a Ucrânia agora", vincou.



"Portugal intervém sempre no âmbito das alianças de que faz parte", frisou o ministro.