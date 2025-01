Entrevista a Jorge Moreira da Silva. "Gaza retrocedeu 70 anos nos últimos 15 meses"

O responsável espera que a primeira fase do cessar-fogo seja aproveitada para construir uma "solução política duradoura".



Jorge Moreira da Silva destaca que 60 por cento das casas em Gaza foram destruídas ao longo dos últimos meses e que, para além da ajuda imediata às populações, é necessário remover escombros e resíduos perigosos, numa quantidade total de 50 milhões de toneladas.



O subsecretário-geral da ONU adianta que a guerra em Gaza desde outubro de 2023 teve um valor estimado de 18 mil milhões de dólares em danos causados pela destruição de infraestruturas, anulando praticamente o PIB daquele território.



"Gaza retrocedeu 70 anos em termos de desenvolvimento nos últimos 15 meses", vincou na entrevista à RTP.



Por isso, é necessário começar já a preparar a reconstrução nos primeiros 42 dias do acordo de cessar-fogo. E para que esta reconstrução seja eficaz, é necessária uma "solução política" para uma paz duradoura.



Jorge Moreira da Silva argumenta que tal só será possível com a solução de dois Estados.