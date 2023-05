Entrevista com Ilan Pappé. A tragédia dos palestinianos e o direito a uma vida aborrecida

Agora que se cumprem os 75 anos da Nakba - nome árabe para catástrofe, a expulsão de 800 mil palestinianos das suas casas e a destruição de aldeias e cidades palestinianas pela mão do recém-formado Estado de Israel -, Ilan Pappé veio a Portugal para uma série de comunicações em Lisboa e Coimbra.



Foi no ISCTE que tivemos a oportunidade de falar com aquele que é visto como um dos novos historiadores israelitas - grupo que tem estudado os acontecimentos de 1948 e a forma como foi criado o Estado de Israel.



Mais de sete décadas depois, numa frase, Ilan Pappé resumia na palestra do dia anterior a realidade dos palestinianos: "Eles só desejam uma vida aborrecida". Os palestinianos querem ter direito a aborrecer-se.