Entrevista RTP. Lavrov acusa Ocidente de não estar interessado nas negociações de paz

Durante os 50 minutos de entrevista com o correspondente da RTP em Moscovo, Evgueni Mouravitch, Sergey Lavrov manteve-se sempre fiel à retórica que tem sido assumida pelo Kremlin nos últimos meses e refutou todas as acusações dirigidas à Rússia.

, afirmando que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é apenas uma marioneta nas mãos do Ocidente.

“Todos sabem que o Zelensky é uma figura que não tem a mínima autonomia. Dizem-lhe o que deve fazer, traçam-lhe uma linha de conduta. Seguindo essa linha, ele, claro, improvisa, dependendo do estado das coisas em cada dia concreto. De facto não faz sentido conversar com ele”, disse o ministro russo à RTP.



Até porque, acrescentou Lavrov, “a fórmula de paz de Zelensky é amplamente conhecida: reivindica a capitulação e a punição para a Federação Russa e a obtenção de reparações. Só depois disso poderiam seguir negociações e entendimentos de paz”.Por outro lado,, afirmou.

“Eles acharam que, uma vez que os russos estavam prontos a assinar o acordo, convinha prosseguir com a guerra, para esgotar ainda mais a Rússia, extorquindo dela entendimentos com cedências maiores que fossem convenientes à Ucrânia”, disse Lavrov.



Líderes "não falam em negociações"

Na visão de Lavrov, um dos exemplos da manipulação ocidental foi o, onde morreram mais de 300 pessoas. Para o ministro russo,e foi “um episódio aproveitado para desistir da assinatura dos entendimentos de paz com a Rússia”, bem como para mais uma ronda de sanções contra Moscovo.

“O nosso presidente já disse há um ano e repetiu várias vezes que nós não desistimos das negociações”, disse Lavrov.





Questionado sobre a possibilidade de a guerra sair das fronteiras da Ucrânia e se alastrar aos países da NATO, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros respondeu que, cujos soldados recebem injeções de drogas para não sentirem a dor antes de serem puxados, tal como gado, para a linha da frente”.Confrontado ainda com o receio da população mundial em relação a um conflito nuclear, Lavrov disse que o mundo deve estar assustado com o Ocidente e não com a Rússia.“Quado ameaçam, diária e repetidamente, pelo mundo inteiro, derrotar estrategicamente a Rússia – um país nuclear – convém que os vossos telespetadores tomem em conta essa questão, para distribuírem equiparadamente os sustos que têm, diria eu”, disse Lavrov durante a entrevista.

“Não fechamos as portas ao Ocidente"

Lavrov recusou também que a Rússia tenha cortado os laços com o Ocidente e afirmou, por sua vez, que são os países ocidentais que se estão a afastar de Moscovo.disse Lavrov ao correspondente da RTP em Moscovo, salientando que as relações ficaram mais tensas muito antes da ofensiva russa na Ucrânia, em dezembro de 2016.

Nessa altura, Barack Obama – que estava a três semanas da sua saída da Casa Branca – expulsou 35 diplomatas russos em retaliação pela interferência russa nas eleições daquele ano, que deram a vitória a Donald Trump.

Lavrov salientou que a Rússia tem mantido relações diplomáticas com o Ocidente. “Não nos autoisolamos”, afirmou.No entanto, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros argumentou que “é natural” que Moscovo tenha desenvolvido relações “com aqueles que o fazem de forma franca e não furtiva”.Lavrov afirmou que Moscovo “nunca mais apostará em projetos com o envolvimento dos colegas ocidentais, pelo menos com os políticos de hoje e da próxima geração”.“Se nos sugerirem maneiras de alargar contactos que ainda se mantêm, mas que se encontram reduzidos praticamente ao mínimo, a ver vamos o que eles nos irão propor”, afirmou.

Ação na Ucrânia “foi um passo absolutamente justo e sem alternativas”

Sem nunca se referir ao conflito na Ucrânia como uma “invasão”, mas como uma “operação militar especial”, Lavrov limitou-se a transmitir a mesma retórica que tem sido utilizada pelo Kremlin desde fevereiro de 2022.argumentou, salientando que se seguiu “a longos anos em que tentamos esclarecer ao Ocidente que a sua mentira sobre a não-ampliação da NATO para o Leste iria acabar mal”.

“Foi a nossa forma justa de reagir às atitudes nojentas dos neonazis instalados em Kiev, com o apoio dos EUA”, acrescentou.

“Combatemos para eliminar as ameaças militares imediatas à nossa segurança, que o Ocidente, apesar dos juramentos, está a criar já nas nossas fronteiras, envolvendo a Ucrânia nas suas jogadas. E agora ainda com a promessa de filiação à Aliança Atlântica”, acrescentou.“Igualmente, combatemos para não admitir a exterminação das pessoas que habitam o Donbass e o sudeste da Ucrânia em geral”, concluiu.