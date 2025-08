Enviado de Trump chega a Moscovo nos derradeiros dias do ultimato norte-americano

De acordo com a agência Tass,. O Kremlin admitiu antes desta visita que seria possível uma reunião direta entre Steve Witkoff e Vladimir Putin.O enviado do presidente norte-americano já se reuniu com o presidente russo em algumas ocasiões, ainda que com resultados infrutíferos. Agora,Também na última semana, o presidente norte-americano deu “ 10 ou 12 dias ” à Rússia para cessar a incursão na Ucrânia, reduzindo expressivamente o prazo de 50 dias que tinha dado a Moscovo para evitar sanções de Washington.Na antecâmara desta reunião, na terça-feira,, incluindo a China e a Índia.“Temos uma reunião com a Rússia amanhã. Vamos ver o que acontece. Tomaremos uma decisão nessa altura”, afirmou o presidente norte-americano.Na terça-feira o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pedia ao Ocidente que “aumentasse a pressão” sobre os lucros do petróleo russo. A Rússia "só procurará realmente pôr fim à guerra quando sentir pressão suficiente", afirmou.A visita de Ajit Doval, enviado de Narendra Modi, acontece após Washington ter ameaçado aumentar tarifas sobre Nova Deli devido à compra de petróleo russo.O MNE indiano indicava na segunda-feira que que a pressão norte-americana sobre a compra de petróleo russo era “injustificada” e “irracional”.Na quarta-feira, Andriy Yermak, chefe de gabinete presidencial, indicou que foram encontrados componentes da Índia em drones russos.