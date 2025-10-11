Enviados especiais dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner visitaram Faixa de Gaza

De acordo com o exército israelita, citado pela agência France-Presse (AFP), Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram uma visita à Faixa de Gaza, ao segundo dia de um cessar-fogo entre Israel e o movimento radical palestiniano Hamas.

A visita foi conduzida pelo chefe do Estado-Maior de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, e contou ainda com a presença do comandante norte-americano para o Médio Oriente, o almirante Brad Cooper.