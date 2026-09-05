Enviados norte-americanos já estão em Moscovo para negociações de paz

Witkoff e Kushner chegaram a Moscovo com o objetivo de reavivar os esforços de negociação para colocar um fim à invasão russa em grande escala da Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022, segundo os órgãos de imprensa estatais russos.

A visita acontece em plena intensificação dos ataques aéreos de ambos os lados do conflito.

Os enviados foram recebidos no aeroporto pelo enviado russo Kirill Dmitriev, informou a agência de notícias estatal russa Tass.

A última visita conhecida a Moscovo de Witkoff e Kushner, que é genro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi em janeiro de 2026, quando se encontraram com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, no Kremlin.

O presidente dos EUA afirmou na sexta-feira que os EUA tinham uma nova proposta concreta para encerrar a guerra, que já dura cinco anos. Mas sem dar detalhes, porém, sobre qual seria essa proposta.

Os enviados norte-americanos nunca visitaram Kiev, mas o Presidente ucraniano disse que os esperava na capital ucraniana no domingo. No entanto, ambos os aeroportos de Kiev foram atingidos por ataques aéreos russos durante esta madrugada, de acordo com Volodymyr Zelensky, que interpretou o ocorrido como uma tentativa do Kremlin de sabotar a visita.

"Durante a noite, ocorreram ataques russos de grande impacto contra os nossos aeroportos, em Kiev e Boryspil [na região de Kiev]. Foi um ato deliberado, algo inédito em muito tempo", declarou Volodymyr Zelensky numa mensagem nas redes sociais.



O presidente ucraniano descreveu os ataques como uma resposta às "discussões e preparativos para que o lado norte-americano pudesse utilizar um avião para chegar à Ucrânia e aterrar no aeroporto de Kiev".

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

C/Lusa