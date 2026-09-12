Envio de tropas europeias para a Ucrânia equivaleria a "uma guerra contra a Rússia"

Putin vai participar numa cimeira dos BRICS a partir deste sábado, na Índia, juntamente com o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente do Irão, Masoud Pezeshkian.

Vitória da AfD na Alemanha é resultado de “erros sistemáticos”

O presidente russo disse que não iria comentar o resultado expressivo obtido no domingo pelo partido Alternativa para a Alemanha (AfD) no Estado alemão da Saxónia-Anhalt, mas acrescentou que as elites ocidentais eram as culpadas pelos acontecimentos no continente, incluindo a eleição.

, declarou Putin, citado pelas agências de notícias russas, a partir de Nova Deli, onde se encontra para uma cimeira dos BRICS.Ninguém se apercebe sequer de que não temos qualquer motivo para entrar em conflito com a Europa", acrescentou.Putin avaliou ainda que os", acrescentando que "essa ameaça não existe nem nunca existiu".A Rússia, que lançou as suas tropas contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, sempre apresentou o envio de tropas ocidentais para território ucraniano como uma "linha vermelha" que não deve ser ultrapassada.A Rússia justifica a sua ofensiva contra a Ucrânia, em particular, pela ameaça que representa para ela a expansão da NATO — aliança militar ocidental à qual Kiev aspira aderir — até as suas fronteiras.O Presidente russo afirmou ainda que os acontecimentos na Europa, incluindo a vitória da extrema-direita numa eleição estadual alemã, foram o resultado de "erros sistémicos" cometidos por globalistas no Ocidente.", sublinhou Putin.Os países ocidentais, segundo ele, também ignoraram a oposição da Rússia à expansão da NATO para leste.Depois de um presidente favorável à Rússia ter sido forçado a fugir da Ucrânia em 2014, o Ocidente "estabeleceu imediatamente o objetivo de arrastar a Ucrânia para a NATO. E esta acabou por ser a principal razão para os trágicos acontecimentos de hoje na Ucrânia"."As pessoas na Europa, creio, compreendem o que está a acontecer", disse aos jornalistas. "".O AfD ficou em primeiro lugar nas eleições do passado domingo, depois de prometer conter a migração e restabelecer os laços com Moscovo. Agora, o partido precisa de atrair dissidentes de outros partidos ou chegar a um acordo com o pequeno partido de extrema-esquerda BSW para formar governo.