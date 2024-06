Equador restabelece 95% da eletricidade após apagão no país

"A situação a nível nacional, 95% da energia já está restabelecida", afirmou o ministro nas redes sociais.

O Equador sofreu um corte geral de eletricidade de pelo menos uma hora devido a falhas no sistema de transmissão de energia.

"Há uma falha na rede que causou um corte em cascata, por isso não há eletricidade em todo o país", escreveu horas antes Luque nas redes sociais.

Luque sublinhou também que o Operador Nacional de Energia Elétrica do Equador estava a trabalhar "para resolver o problema o mais rápido possível".

A interrupção surpreendeu os equatorianos, principalmente os moradores de Quito e os utilizadores do metro.

A energia voltou gradualmente, de um bairro para outro, uma hora depois do apagão, pelo menos em Quito, cidade com cerca de três milhões de habitantes, constatou no local a agência de notícias France-Presse.

Os "media" locais noticiaram que o "apagão em massa" afetou diversas regiões do país e a falta de energia elétrica foi confirmada em cidades como Quito, Guayaquil, Cuenca e Manta, entre outras.

O corte de energia ocorreu dois dias depois do Governo ter descartado a possibilidade de apagões, tal como tinha sido anunciado na segunda-feira, depois de a central hidroelétrica Coca-Codo-Sinclair, o gerador mais importante do país, ter saído de operação.

A retirada do sistema daquela central deveu-se ao perigo de que pudesse sofrer danos devido ao aumento da quantidade de sedimentos nos caudais dos rios que a alimentam, devido às intensas chuvas.